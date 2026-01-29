

Le chef de l'exécutif martiniquais Serge Letchimy condamné à 18 mois de prison avec sursis pour concussion

Paris, France | AFP | jeudi 19/02/2026 - Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi le président de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) Serge Letchimy à 18 mois de prison avec sursis pour concussion, tout en relaxant l'actuel maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, dans le même procès.



Serge Letchimy, 73 ans, était poursuivi pour recel de détournement de fonds publics dans une affaire portant sur les conditions de son départ à la retraite au premier trimestre 2016.



Le Parquet national financier (PNF) lui reprochait d'avoir été réintégré comme ingénieur territorial à la ville de Fort-de-France peu après sa défaite aux élections régionales de 2015, le temps de faire valoir ses droits à la retraite anticipée, alors qu'il siégeait toujours à l'Assemblée nationale.



Requalifiés en concussion, les faits valent à l'ancien maire de Fort-de-France (2001-2010) et député (2007-2021), outre sa peine de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 150.000 euros d'amende.



L'exécution provisoire n'ayant pas été retenue, Serge Letchimy pourra conserver son siège à la tête de la CTM s'il fait appel.



Le tribunal a en revanche relaxé le maire de Fort-de-France Didier Laguerre, son premier adjoint Yvon Pacquit et l'ancien directeur général des services de la ville. Le PNF leur reprochait d'avoir mis en place le dispositif ayant bénéficié à Serge Letchimy, qui avait notamment perçu 67.000 euros d'incitation financière à la retraite.



Le parquet avait requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité contre Didier Laguerre, candidat à sa réélection aux municipales de mars 2026.

le Jeudi 19 Février 2026 à 05:54 | Lu 46 fois





