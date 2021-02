Le charter nautique fait salon à Papeete

Tahiti, le 3 février 2021 - Cinq compagnies de charter nautique s’invitent pour trois journées portes ouvertes du 5 au 7 février sur l’esplanade Jacques Chirac à Papeete.



Séduire la clientèle locale. Les compagnies Escapade Charter, Liberty Cruise, Herevai Charter, Dream Yacht Charter et Poe Charter organisent trois journées portes ouvertes en fin de semaine, de vendredi à dimanche, au quai de l’esplanade Jacques Chirac à Papeete.

L’occasion de faire découvrir les catamarans et présenter aux potentiels clients résidents les offres de charter nautique. Ce mode de voyage inclut généralement le transport, l’hébergement, les repas, les visites et les activités liées au catamaran.

Les offres personnalisables peuvent aller de la simple location d’un catamaran sans skipper à une prestation quasi hôtelière avec repas, hôtesse, etc., pour des excursions de deux à sept jours à Tetiaroa, Moorea, Makatea ou dans le lagon de Tahiti.

Le secteur du charter nautique en Polynésie représente environ 120 navires, majoritairement des catamarans à voile, pour une capacité d’accueil d’environ 500 cabines doubles.





Légende : Trois journées portes ouvertes sont consacrées au charter nautique de vendredi à dimanche, au quai Jacques Chirac.