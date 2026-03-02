

Le catamaran échoué à Tiaia retiré lundi

Tahiti le 20 mars 2026 – Le catamaran qui a échoué sur le récif à Tiaia mardi dernier s’est finalement retrouvé dans le lagon après les fortes houles qui ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Aucune “pollution” n’est à déplorer et il devrait être retiré ce lundi.



Le catamaran qui a échoué sur le récif mardi matin sur le récif de Tiaia à Moorea a été poussé dans le lagon par la forte houle, dans la nuit de mardi à mercredi. Selon nos informations le voilier est très endommagé. Une partie du catamaran “s'est disloquée avec la mer”. Toujours selon nos informations le propriétaire du catamaran a contracté une assurance qui a d’ailleurs “déjà mandaté une société experte (…) qui a de suite dépêché un de ses bateaux sur place” mardi, pour aller voir l’état du catamaran.



Le navire de 45 pieds a pu être dépollué par cette société spécialisée car “la météo était clémente”. L’entreprise a ainsi pu pomper les 200 litres de carburant, les huiles du moteur ont également été retirées. Le voilier échoué devait être remorqué mais malheureusement dans la nuit de mardi à mercredi, la houle l’a déplacé dans le lagon et il l’a également “déchiqueté”, nous indique-t-on sur place.



Tous ces morceaux doivent être récupérés pour être traités par une entreprise agréée et spécialiste du Fenua nous dit-on. “L'entreprise est en train de s'organiser pour faire le nécessaire et la première chose qu'ils ont faite c’est de dépolluer le bateau. Ils ont enlevé le carburant, l'huile, ils ont même enlevé le moteur.”



Et comme dans tous les accidents, nous dit-on il y a toujours “des débris qui seront retirés tout comme un accident de voiture où il y a toujours des bris de verre (…). L'important, c’était de le dépolluer et d'enlever tout ce qu'il y avait dedans”

“Une surveillance du navire a été opérée” Du côté de la commune Moorea-Maiao, la directrice générale des services, Karen Mu, rappelle que la police municipale a, le jour même de l’échouement, été contactée par les administrés et qu’une “surveillance du navire a été opérée”. Elle indique également que l'entreprise mandatée est “toujours mobilisée sur zone pour récupérer tous les éléments qui sont partis à la dérive (…) et reste engagée sur place”.

Les résidents et les professionnels du tourisme sont également mobilisés pour récupérer ces débris : “On part en excursions en jet-ski et quand on peut quand les conditions nous le permettent, et si ces morceaux ne sont pas au milieu des patates, on récupère le plus de morceaux possibles”, assure Sébastien Constant, le responsable de Top Jet Moorea qui espère que le catamaran soit retiré du lagon le plus vite possible. Il regrette d’ailleurs qu’il n’ait pas été retiré “lorsqu’il était simplement posé sur le récif (…) pour éviter qu’il passe le lagon et se désagrège comme cela, détruise les coraux et qu’il y ait des bouts de plastique partout. C’est dommage c’est au détriment de l’environnement”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 20 Mars 2026 à 19:00 | Lu 116 fois



