Le casting de Miss Moorea casse les codes

Moorea, le 12 janvier 2020 - L’élection de miss Moorea 2020 aura lieu au mois d’avril prochain. Le thème retenu pour cette année est le rêve, « te moemoeā ». Un casting a eu lieu samedi dernier au Golf de Moorea, mais les inscriptions sont toujours ouvertes. Le nouveau comité Miss Moorea veut casser les codes en étant plus ouvert dans le choix des candidates, qu’elles soient mamans, tatouées ou rondes…



Après deux ans d’absence, l’élection de Miss Moorea aura de nouveau lieu le vendredi 3 avril 2020, le lieu de l’élection n’étant pas encore communiqué par les organisateurs. La dernière édition, qui s’était déroulée en 2017, avait vu le sacre de Hinatea Blais, première dauphine de miss Tahiti 2017. Mais après des années de bons et de loyaux services, Lena Miklus, ancienne présidente de l’association Miss Moorea, a décidé de se retirer et de laisser l’organisation du concours de beauté de l’ile sœur à une nouvelle équipe. C’est désormais Heimanu Tetauira, le nouveau président de l’association Miss Moorea, avec sa jeune équipe, qui sera chargé d’organiser l’élection de la plus belle fille de l’île sœur.



Lors du casting qui a eu lieu samedi dernier au Golf de Moorea, le nouveau comité a eu l’opportunité de tester en particulier la culture générale, la connaissance sur l’ile de Moorea ainsi que la motivation de quelques candidates. « Je veux me présenter à cette élection pour m’affirmer en tant que femme. Je voudrais aussi que ma voix ait plus de poids pour défendre les causes qui me tiennent à cœur telles que la maltraitance des enfants », a ainsi expliqué Tipari, originaire de Paopao, aux membres du jury. « Je voudrais représenter la femme polynésienne et faire de mes capacités une fierté pour ma famille », a répondu à son tour Henui, une autre candidate de Paopao.