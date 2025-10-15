

Le casse de l’ennui pour sept jeunes

Tahiti, le 3 novembre 2025 – Deux jeunes comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 28 octobre dernier, cambriolé le magasin LS Proxi de Pamatai à Faa’a en compagnie de cinq autres individus mineurs. Ils ont écopé entre 8 mois de prison avec sursis et 10 mois de prison dont 8 avec sursis probatoire, ainsi que 77 heures de travaux d’intérêt général chacun.





Deux gamins, à peine majeurs, était à la barre du tribunal correctionnel ce lundi pour avoir cambriolé le magasin LS Proxi de Pamatai à Faa’a le 28 octobre dernier. En compagnie de cinq autres mineurs, c’est un butin conséquent avec lequel ils sont repartis, mais aussi un butin bien futile. Des bouteilles d’alcool, du tabac à rouler, des feuilles, des bonbons plus deux téléphones portables qui traînaient là.



Un casse de leur âge, bonbons et alcool, pour agrémenter une soirée de plus entre paka et ennui pour ces jeunes désœuvrés et déscolarisés. Le montant des dommages avoisine quand même les 650 000 francs, entre les denrées volées et les frais matériels.



Rapidement retrouvés grâce aux enregistrement vidéo, et alors que seul l’un d’entre eux n’avait pas masqué son visage, les deux seuls majeurs du groupe ont été présentés ce lundi au tribunal correctionnel en comparution immédiate.



Côte à côté, l’un a tout avoué – celui qui ne s’était pas masqué – quand son compère a tout nié en bloc. “Absent ce soir-là”, dit-il, alors que l’ensemble de la bande le désignait comme présent à leurs côtés. Les mineurs le désignaient même comme à l’initiative du cambriolage.



Une voisine, qui ne dormait pas ce soir-là, a vu les gamins s’enfuir avec des sacs de la marque du magasin remplis de bouteilles et a même identifié quelques jeunes.



Après le cambriolage, l’équipe s’est attaquée à un conteneur de la pharmacie avoisinante pour “prendre un fauteuil roulant”. Une tentative qui s’est finalement soldée par un échec.



Face au tribunal, le premier a raconté avoir forcé la porte du magasin au pied de biche “parce que les autres n’y arrivaient pas”, tandis que l’autre persistait à clamer son innocence. Dans la précipitation, et sans réfléchir, les plus jeunes avaient même caché une partie de leur butin sous les voitures stationnées à proximité… Un pack de cola et un sac de tabac à rouler. “On avait fumé du paka. On voulait délirer et prendre de l’alcool”, a reconnu le plus jeune qui vient tout juste de fêter ses 18 ans.



Le tribunal a finalement condamné le premier jeune, qui avait reconnu les faits, à 10 mois de prison dont 8 avec sursis probatoire de 24 mois, 77 heures de travaux d’intérêt général (TIG) et un aménagement de peine qui sera défini plus tard. Le second, qui niait tout en bloc malgré les dénonciations de ses collègues, a écopé 8 mois de prison avec sursis probatoire de 24 mois ainsi que 77 heures de TIG.



Ils sont condamnés solidairement à rembourser la somme de 600 000 francs aux propriétaires du magasin.

