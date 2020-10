Le bois à la cote aux Raromata'i

Raiatea, le 8 octobre 2020 – Seul scieur des Raromata'i conventionné avec le territoire, Claude Brun est un autodidacte de génie. Parti de rien, le voilà aujourd’hui à la tête d’une petite entreprise à laquelle on fait appel pour des chantiers comme la construction de maisons.



Il est un fait que la filière bois a le vent en poupe notamment par la volonté du territoire de diminuer les importations pour les remplacer par de la production made in fenua. Les Raromata'i n’échappent pas au phénomène pour le plus grand bonheur de Claude Brun qui depuis 2008 s’est décidé à exploiter les pinus de sa propriété à Tenape, pour débiter des planches destinées à la construction de fare.



De fil en aiguille, d'abord avec une grande tronçonneuse et un guide, puis avec une scie professionnelle qu'il a entièrement fait renaître de ses cendres, il s'est mis à débiter ce bois d'une qualité (le Pin Caribean) absolument incroyable. Le scieur de Raiatea traite ensuite ses bois par trempage avec un produit non nocif, notamment pour les abeilles, ce qui n'est pas le cas des traitements réalisés ailleurs avec des produits chimiques. En tout cas, en 12 ans d’activité il n'a constaté aucune attaque de termites. Ses principaux clients sont les particuliers, parfois les hôtels ou les sociétés pour des pontons, etc.