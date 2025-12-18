

Le bail du Royal Fakarava résilié par le Pays

Tahiti, le 5 janvier 2026 - Publié au Journal officiel de la Polynésie française le 30 décembre, un arrêté du conseil des ministres acte la résiliation définitive du bail commercial liant le Pays à la SARL Royal Fakarava de Christina Teihotaata du groupe Auroy. Conclu en 2017 pour un projet hôtelier sur l’atoll de Fakarava, le bail est rompu pour non-paiement répété des loyers. Une décision qui met un terme formel à ce projet touristique longtemps annoncé, mais jamais concrétisé.



C’est une page qui se tourne discrètement mais définitivement pour le projet hôtelier Royal Fakarava porté par Christina Teihotaata et le groupe familial Auroy. Par un arrêté du conseil des ministres du 30 décembre 2025, le gouvernement Brotherson constate en effet la “résiliation de plein droit du bail commercial” signé le 1er février 2017 entre le Pays et la SARL Royal Fakarava, et abroge l’autorisation de location de deux parcelles domaniales situées sur cet atoll des Tuamotu.



À l’origine, ce bail portait sur deux terrains cadastrés pour une surface d’environ 5 000 m². Ils devaient accueillir un hôtel trois étoiles de 30 bungalows, assorti d’un centre de plongée. Annoncée pour une ouverture initiale en 2017, puis repoussée à 2019, la réalisation du projet s’est heurtée au fil des années à des retards administratifs, notamment en matière de permis de construire et de défiscalisation.



Mais l’arrêté publié fin décembre ne s’attarde pas sur ces difficultés. Il se fonde sur un motif strictement juridique et financier : le non-respect des obligations de paiement du loyer. La société n’a en effet tout simplement pas honoré ses échéances pour les années 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025, en violation de l’article 8 du bail. Un commandement d’exécuter délivré le 7 janvier 2025 est resté sans effet, et aucune observation écrite n’avait été produite par la société à la date du 25 juillet 2025.



Des loyers impayés à l’origine de la rupture



Conformément à la “clause résolutoire” prévue à l’article 9 du contrat, la résiliation du bail est donc réputée acquise depuis le 7 avril 2025 puisque cette clause permet la résiliation automatique du bail en cas de loyers impayés. Cet arrêté du 30 décembre vient en prendre acte officiellement et met fin, sur le plan administratif, à toute occupation du domaine privé du Pays par la SARL Royal Fakarava. L’abrogation de l’arrêté de 2016, qui autorisait la location des parcelles, entraîne la restitution complète des terrains au Pays.



Cette décision intervient dans un contexte contrasté pour le groupe porté par Christina Teihotaata, qui a parallèlement mené à bien plusieurs projets hôteliers, notamment à Tahiti (Royal Tahitien), Huahine et Bora Bora (Royal Huahine et Royal Bora Bora). Elle illustre cependant les exigences renforcées du Pays en matière de gestion de son domaine privé, et la volonté affichée de ne plus maintenir des emprises foncières inactives sur le long terme.



Signé par le président Moetai Brotherson et le ministre du Logement et du Foncier Oraihoomana Teururai, l’arrêté acte la fin définitive d’un projet hôtelier qui, malgré des annonces répétées, ne verra jamais le jour.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 5 Janvier 2026 à 14:09




