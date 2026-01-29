

Le badminton brille aux Oceania

Tahiti, le 19 février 2026 - C’est la Nouvelle-Zélande qui accueillait cette année, du 8 au 15 février, les Oceania de badminton. Véritable test pour nos badistes, qui ont affronté leurs futurs adversaires pour les prochains Jeux du Pacifique, cette compétition a confirmé le très bon niveau du badminton polynésien puisque les équipes féminine et masculine ont décroché le bronze.



C’était une date cochée dans le calendrier de la Tahiti Badminton Federation. Ces Oceania 2026, qui se sont déroulés du 8 au 15 février en Nouvelle-Zélande, tombaient à point nommé dans le chemin qui va mener les joueurs et les joueuses du président Nicolas Mouret vers les Jeux du Pacifique 2027. “C’était un vrai test pour nous. On se devait de participer à cette compétition car nos futurs adversaires pour aller chercher la médaille d’or à Tahiti étaient présents. La Nouvelle-Calédonie, les îles Cook et les îles Mariannes sont de futurs candidats sérieux à la victoire finale lors des Jeux et c’était important que nous puissions voir notre niveau face à eux.”



Car même si les ogres australiens et néo-zélandais étaient aussi présents, leurs délégations pour les prochains Jeux ne seront pas les plus compétitives. “Ils ne viendront qu’avec des joueurs en développement, ce qui laisse plus d’opportunités pour nous, même si ça restera de très bons joueurs de bad.” En attendant 2027, ces Oceania ont permis à la plus grosse délégation jamais envoyée sur une compétition internationale de s’exprimer. Trente personnes étaient présentes, avec une équipe U17, une équipe masculine, une équipe féminine et des arbitres en formation en vue des Jeux. “Ça a été un lourd déplacement à organiser. Nous avons aussi fait venir nos athlètes qui évoluent en Chine et en France. Mais ça valait le coup car on a pu voir tout le monde sur un format qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. Normalement, que ce soit chez nous ou en France, les tournois durent deux jours, alors qu’aux Jeux ou aux Oceania, ils se déroulent sur cinq jours, ce qui n’implique pas la même gestion”, confiait le président.



En route pour 2027



Avec deux médailles de bronze au compteur, la délégation tahitienne a prouvé que l’on pouvait compter sur elle. Son chemin de sélection est bien établi et la fédération est prête à attaquer cette dernière ligne droite. “On sait qu’il faut participer à plus de tournois internationaux si l’on veut être performant pour les Jeux car c’est dans ces événements que l’on peut progresser, grâce à l’opposition mais aussi au format.” Avec six athlètes hommes et six athlètes femmes qui seront sélectionnés, la concurrence sera rude car tout le monde peut postuler. “La seule chose qui peut empêcher une sélection, c’est l’inéligibilité. Il faut avoir cinq ans minimum de résidence sur le territoire. À part ça, peu importe l’âge, seules les performances et le niveau compteront. Nos joueurs sont sous contrat depuis 2024 pour qu’ils aient des objectifs à respecter. Nous allons les renouveler fin juillet, début août. Ça permettra d’avoir un effectif d’une dizaine de garçons et d’une dizaine de filles qui s’entraîneront en vue des Jeux, et la sélection finale se fera après les Oceania 2027, fin mars.”



C’est donc une grosse année qui attend les prétendants à la sélection car certains événements vont être déterminants pour la liste finale. “Dans nos critères de sélection, il y aura deux compétitions qui vont compter. Les athlètes qui seront qualifiés aux championnats de France seront d’office sélectionnés, tout comme ceux qui auront des médailles aux prochains Oceania.”



Avec la présence de ses meilleurs athlètes, le badminton polynésien sera l’un des principaux pourvoyeurs de médailles pour les Jeux 2027.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 19 Février 2026 à 14:08 | Lu 263 fois



