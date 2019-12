Le Twin Otter aux Marquises jusqu’à nouvel ordre

Tahiti, le 23 décembre 2019 – Le conseil des ministres a décidé lundi de prolonger au delà du 31 décembre 2019 la convention permettant à Ua Pou et Ua Huka d’être desservies par un Twin Otter d’Air Tahiti, jusqu’à ce que les pistes des deux îles puissent accepter les ATR 42.



La desserte aérienne régulière des îles de Ua Pou et Ua Huka est assurée par Air Tahiti en application des dispositions d’un arrêté du Conseil des ministres du 16 février 2018. La convention portant sur cette desserte prenant fin le 31 décembre 2019, le Conseil des ministres a donc décidé de prolonger ladite convention et ce jusqu’à la date de mise en œuvre d’un nouveau dispositif de desserte aérienne accepté d’un commun accord par les parties signataires.



A l’heure actuelle, en effet, le Twin Otter est le seul avion éligible pour desservir les piste de Ua Pou et Ua Huka. La compagnie Air Tahiti et le Pays prévoient toutefois de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la desserte de ces îles en ATR 42 STOL dès que possible.