Le Trophée de l'amiral fait son retour au calendrier du va'a

Tahiti, le 16 mai 2022 - Dans un communiqué, diffusé dimanche, les Forces armées en Polynésie française ont confirmé le retour du Trophée de l'amiral au calendrier de la saison de va'a. La 18e édition de la course V6 marathon se tiendra le 4 juin avec un parcours entre la plage de Taaone et la Pointe Vénus pour la catégorie open homme.



Le très populaire Trophée de l'amiral est de retour cette année au calendrier de la saison de va'a. Les Forces armées en Polynésie française, organisatrices de l'événement, ont en effet confirmé la tenue de la 18e édition de la course disputée en V6 marathon, le 4 juin, à Aorai Tini Hau.



Et pour son retour après deux ans d'absence, le Trophée de l’amiral proposera trois parcours. La course reine, en open homme, verra les équipages s'élancer de la plage de Taaone pour se diriger ensuite vers la Pointe Vénus et y effectuer un demi-tour au Motu Martin avant d'effectuer la descente finale vers Taaone. Soit un parcours de 24 km.



Le deuxième tracé, celui des féminines et des juniors s'étalera lui entre Taaone et le to'a Hiro, à la Pointe Vénus, soit une distance de 12 km. Et nouveau cette année, le Trophée de l'amiral proposera également un parcours pour les parava'a qui verra les 'aito s'affronter entre la baie de Taaone et le tombeau du roi, à Arue.



Rappelons que la dernière édition de la course, en 2019, avait rassemblé 103 équipages. Chez les hommes, Shell Va'a avait placé ses équipages A et B aux deux premières places, devant Arue Va'a. Du côté des dames, l'équipe de Teva s'était imposée.