Le Téléthon, pour Ra’i et les autres

L’édition 2019 du Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre prochain. A cette occasion, et tel que l’explique Serge Le Naour, coordinateur du Téléthon en Polynésie, il faut que les particuliers et les entreprises se mobilisent : “Chaque année en Polynésie, nous arrivons à récolter plus de dix millions de Fcfp, ce qui est déjà très satisfaisant. Chacun doit savoir qu’il peut participer à son niveau et se mobiliser pour cette cause afin que les droits des personnes malades et handicapées soient respectés.” Pour lever des fonds, et comme cela avait déjà été fait l’année dernière, des tee-shirts seront vendus à 1 000 Fcfp l’unité durant le week-end précédant le Téléthon et pendant l’événement. Pour effectuer ces ventes, les bénévoles volontaires peuvent entrer en contact avec l’organisation via sa page Facebook.



Face aux maladies génétiques, Serge Le Naour rappelle que la science a fait une “avancée primordiale” avec la thérapie génique, “un traitement révolutionnaire qui, en une seule injection consiste à compenser la déficience d’un gène malade par l’introduction dans les cellules malades d’un gène sain, transporté par un vecteur”.