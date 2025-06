Le Te Moana Day rassemble à Mahina

Tahiti, le 8 juin 2025 - À l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, le Comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027 a organisé le Te Moana Day, ce samedi à la Pointe Vénus de Mahina. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour participer aux activités, aux ateliers culturels et aux actions de sensibilisation à la préservation marine qui étaient au programme.



Les pieds dans le sable, des centaines personnes ont participé, ce samedi à Mahina, au Te Moana Day. Organisé par le Comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027 (COJ), l’évènement a transformé la Pointe Vénus en une grande agora océanienne, mêlant sport, culture et écocitoyenneté. Une manière de célébrer la Journée mondiale de l’océan tout en posant les fondations symboliques des Jeux à venir.



« Nous avons voulu mettre en lumière ce qui nous unit dans le Pacifique : l’océan. C’est le point commun des 24 pays qui participeront aux jeux. Et nous faisons tous face aux mêmes défis environnementaux », explique Alicia Hootini, cheffe de projet au sein du pôle culturel, animation et célébration du COJ. Et d’ajouter : « C’est pourquoi nous avons articulé cette journée autour de disciplines nautiques, d’ateliers culturels et de temps de sensibilisation. »



Une programmation océanique et olympique



Du va’a à la lutte sur sable, en passant par le beach-volley, la natation, le swim & run ou encore le va'a, toutes les activités sportives proposées lors de cette journée figurent déjà au programme des futurs Jeux. Côté culture, les visiteurs ont pu s’initier à la navigation traditionnelle, découvrir les cycles des saisons polynésiennes ou encore s’interroger sur l’impact du changement climatique sur les modes de vie insulaires.



L’un des temps forts de la journée, l’Éco-Raid, un jeu de piste grandeur nature, a permis aux participants de « réfléchir collectivement » aux enjeux écologiques du Pacifique.



Un événement pensé pour la jeunesse



Ce n’est pas un hasard si l’événement a rassemblé autant de jeunes. « Nous avons impliqué les communes en amont, mis en place des navettes gratuites et offert un déjeuner sur place, pour rassembler un maximum de monde », souligne Alicia Hootini. L’objectif étant de maximiser la participation et semer, chez les plus jeunes, les graines d’un engagement pour la préservation du fenua et de son lagon. Mais aussi bien sur, de promouvoir les jeux du Pacifique. Puisque cette édition du Te Moana Day s’inscrit dans une dynamique plus large. Depuis le lancement du compte à rebours « 1000 jours avant les Jeux », le COJ multiplie les rendez-vous destinés à faire vivre les valeurs de l’événement bien au-delà des stades.



D’autant que la cheffe de projet l’assure : d’autres manifestations verront le jour d’ici 2027, autour de thématiques diverses. « On prépare beaucoup de choses, mais je ne peux pas encore tout dévoiler », glisse-t-elle avec un sourire.