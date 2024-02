Le Tavini soutient les manifestations à Nouméa

Tahiti, le 21 février 2024 - Tandis que le ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin est actuellement en visite en Nouvelle-Calédonie dans un contexte très tendu, le Tavini Huiraatira tient à "assurer", dans un communiqué, son "total soutien vers les manifestations et la mobilisation du peuple Kanak" de ce mercredi à Nouméa.



"A l'occasion de la visite d'un 'ministre des colonies' en terre Kanak, nous réaffirmons notre total soutien vers les manifestations et la mobilisation du peuple Kanak du 21 février à Nouméa", tacle le Tavini Huiraatira dans un communiqué. En effet, les discussions pour redéfinir les liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France sont plus tendues et compliquées que prévu.



En pleine visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer,Gérald Darmanin, ce mercredi en Nouvelle-Calédonie, cinq gendarmes ont été blessés dans des heurts en marge d'une manifestation d'indépendantistes à Nouméa. "Le Tavini et son président Oscar Temaru s'associent pleinement et soutiennent les diverses démarches de nos frères de combat et de lutte pour la liberté et l'autodétermination", souligne le communiqué qui conclut : "Le temps des colonies est révolu".