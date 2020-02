Le Tavini dénonce une visite « électorale » de Girardin

Tahiti, le 31 janvier 2020 – Le Tavini a accusé vendredi la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, d’organiser sa visite officielle en Polynésie française un mois et demi avant les élections municipales dans le but de peser sur la campagne.



« La ministre de l’outre-mer vient souffler l'air vicié d'une campagne électorale à peine voilée », entame le Tavini Huiraatira dans un communiqué diffusé vendredi. Le parti indépendantiste indique avoir « pris connaissance du programme de visites de la ministre de l’outre-mer à quelques semaines des prochaines élections municipales » et accuse l’intéressée de vouloir peser sur la campagne en abordant des « sujets de compétence communale » dans plusieurs municipalités. « Une propagande savamment orchestrée qui vient couvrir de tifaifai et couronnes de fleurs, les sujets qui fâchent tels que : réforme des retraites, décolonisation, traitement des déchets nucléaires de Moruroa et Fangataufa pourtant au cœur de leur domaine maritime », conclut le communiqué du Tavini.