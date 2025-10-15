

Le Tattoo Fest, entre héritage et transmission

Tahiti, le 1er novembre 2025 - Du 30 octobre au 2 novembre, l'hôtel Hilton Tahiti accueille la deuxième édition du Tahiti Tattoo Fest. Organisé par 'Aina Tatau et Tahiti Ink, l'événement s'évertue à valoriser l'art du tatouage et son partage. Et pour se faire, celui-ci bénéficie d'un panel d'artistes choisi avec soin et originaire des quatre coins du Pacifique.



Le Tattoo Fest fait son grand retour ! Fort d'un succès retentissant l'an passé, l'événement s'affirme comme le rendez-vous de l'année pour le tatouage polynésien, que l'on soit passionné ou tout simplement curieux. En effet, le Tahiti Tattoo Fest réunit pendant quatre jours les meilleurs tatoueurs polynésiens ainsi que quelques tatoueurs internationaux sélectionnés avec soin. Au total, 56 tatoueurs, dont 53 à la machine et seulement 3 en tatouage traditionnel. Et l'organisation ne cache pas ses ambitions. Le Tahiti Tattoo Fest sert à rassembler, créer des espaces où les artistes locaux et internationaux peuvent se rencontrer, échanger, et s'inspirer mutuellement. Il met en lumière la richesse et la diversité de l'art du tatouage polynésien, tout en explorant ses évolutions artistiques.



Invité d'honneur de cette deuxième édition du Tahiti Tattoo Fest, Tihoti Tinirau-Barff incarne le lien vivant entre héritage ancestral et transmission contemporaine. Et pour lui, le tatouage n'a de sens que si le langage et l'identité sont au service de cet art : " Aujourd'hui j'insiste particulièrement sur la langue. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, tu es un tatoueur, tahitien. Tu as un prénom, tahitien. Tu as des tatouages polynésiens sur le corps. Et tu parles français et anglais ?! Ça n'a pas de sens. Un jour, on va les inviter à l'étranger. Surtout chez nos cousins du Pacifique à Hawaii ou Aotearoa. (...) Ils vont devoir prendre la parole, répondre en tahitien, faire un ōrero...c'est le protocole. Et ils vont bloquer. C'est un problème. C'est pourquoi je lance un message pour les tatoueurs tahitiens : apprenez votre langue d'abord ! Le tatouage vient après ! " Une vision assumée à l'heure où l'acculturation et la modernisation, au sein de l'univers du tatouage, tentent de prendre le pas.



Autre invité de ce grand rendez-vous, Steve Peace, tatoueur et organisateur de la plus grande convention de tatouage en Amérique du Nord : Le Calgary Tattoo & Arts Festival. Connu pour ses tatouages réalistes et portraits en couleur, le tatoueur apporte une expertise unique au concours. D'autant que le grand vainqueur du "Best of Show 2025" du Tahiti Tattoo Fest sera invité à participer à l'édition 2026 de son festival. Enfin, autre grande figure de cette convention, le tatoueur Kalehua Krug. Personnalité active de l'éducation et de la culture hawaiienne, celui-ci crée des ponts entre le tatouage, la culture, le spirituel et la défense de la terre. Une vision unique qu'il a pu partager autour d'une intervention dédiée lors du Tahiti Tattoo Fest.



Pour l'organisation, le Tahiti Tattoo Fest est " bien plus qu'un rassemblement d'artistes. C'est un espace vivant de transmission, de valorisation, et de rencontre autour du tātau et de la culture polynésienne. Cette deuxième édition s'inscrit dans une dynamique de croissance, portée par une équipe engagée, des partenaires fidèles et un public toujours plus curieux et passionné."





