Le Tapura solide aux Tuamotu de l'Est

Tahiti, le 30 avril 2023 – Dans la section Est d'un archipel des Tuamotu découpé au hachoir par le mode de scrutin de 2011, le Tapura reste solidement en tête au second tour des territoriales. Sur l'ensemble, le parti d'Edouard Fritch gagne 560 voix entre-deux-tours, quand celui d'Oscar Temaru n'en prend que 380 et celui de Nicole Sanquer 200. Résultat, le Tapura creuse l'écart et le Tavini passe devant le A Here ia Porinetia par rapport au premier tour. Dans le détail, on notera que Anaa re-bascule rouge pour une petite voix. Fangatau et Puka Puka virent au bleu au second tour. Mais les autres communes gardent la dynamique entrevue il y a deux semaines.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 30 Avril 2023 à 22:26 | Lu 187 fois