Le Tapura répond aux “prises de position” de l’Église protestante maohi

Tahiti, le 7 août 2022 – Dans un communiqué diffusé vendredi, le Tapura Huiraatira a tenu à réagir à “certaines déclarations” émanant du 137e synode de l’Église protestante maohi. Enseignement du fait nucléaire, augmentation du coût de la vie, exploitation des océans et immigration : le parti autonomiste se défend face aux critiques émises à son encontre.



Lors de son 137e synode qui s’est clos le 31 juillet dernier au terme de sept jours consacrés à une réflexion portant sur des thèmes bibliques et sociaux, l’Église protestante maohi a formulé plusieurs critiques à l’encontre de la politique menée par le gouvernement. Le Tapura Huiraatira a tenu à répondre, vendredi par voie de communiqué, aux “prises de position” formulées par l’Église protestante maohi. “Au-delà des réflexions théologiques et organisationnelles qui ont été abordées lors de ce synode, divers thèmes de réflexion se sont portés sur ‘la vérité et la justice’ qui suscitent de notre part quelques réactions et précisions”.



Alors que l’Église protestante maohi a accusé le gouvernement d’accorder peu de place à l’enseignement du fait nucléaire en faisant du saupoudrage “destiné à endormir les consciences”, le Tapura souhaite souligner que “c’est à l’initiative du ministère polynésien de l’Éducation qu’a été développé depuis 2018 un programme, devenu transdisciplinaire, d’enseignement du fait nucléaire. L’ambition est de former des citoyens polynésiens capables de distinguer les faits de l’interprétation de ces mêmes faits, et ainsi de se forger leurs propres opinions sur ce sujet sensible et douloureux”.



“Mesures-boucliers”



Également critiqué sur l’“augmentation inconsidérée du prix de la vie”, le parti du président du Pays, Édouard Fritch, se défend en affirmant que “nous savons tous que cette hausse généralisée des prix provient essentiellement de l’extérieur, que ce soit le prix du pétrole ou encore le prix des matériaux et des matières premières ou de la nourriture que nous importons, sans oublier les tarifs de fret maritime qui ont quasiment triplé sur la période.“ Face à cette situation, “le gouvernement a mis en œuvre, dès janvier 2022, un ensemble de mesures-bouclier et de dispositions au bénéficie du plus grand nombre pour limiter les effets de la perte du pouvoir d’achat.”



Alors que l’Église protestante maohi affirme que le gouvernement aurait instauré un dispositif pour le contrôle des naissances et pour favoriser l’arrivée de personnes extérieures en Polynésie, le Tapura soutient que cette affirmation n’a “pas de sens”. “Bien évidemment le Pays a tout intérêt à promouvoir la natalité, ne serait-ce que pour soutenir la croissance économique ou encore rendre soutenable à long terme l’équilibre de notre modèle de protection sociale, et en particulier de celui de la retraite. En outre, les allocations familiales versées aux familles répondent à cet objectif. Il faut aller rechercher ailleurs les raisons de la baisse de la natalité notamment dans l’évolution de la société et de sa perception de l’avenir. Il apparait que les nouvelles générations ne souhaitent plus, pour des raisons économiques, sociétales voire culturelles, avoir autant d’enfants que leurs ainés. Cette évolution n’est d’ailleurs pas propre à la Polynésie mais elle touche la plupart des pays.”



Enfin, sur le thème de l’exploitation des océans qui a été évoqué à plusieurs reprises par les responsables du Tavini lors des élections législatives, le parti du président Édouard Fritch, se veut rassurant : “C’est bien aux élus de ce Pays qu’il appartiendra de décider, en temps utiles, de ce qu’il convient de faire pour valoriser la ZEE. Les déclarations du président Fritch au sommet de Brest ont d’ores et déjà donné le sens de la vision que porte le Tapura, à savoir celle de la protection de l’océan.”