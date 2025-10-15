

Le Tapura dépose une résolution pour s’opposer à la reprise des essais nucléaires américains

Tahiti, le 31 octobre 2025 – Dans un communiqué transmis aux rédactions ce vendredi, le Tapura annonce déposer “dans les heures à venir” une proposition de résolution à Tarahoi. Le parti d’Edouard Fritch “appelle à l’unité de la représentation polynésienne, au-delà des clivages” politiques, après avoir appris “avec stupéfaction l’annonce de la volonté du président Donald Trump de relancer des essais nucléaires américains”.



S’unir pour s’opposer. C’est le sens de la proposition de résolution que le Tapura entend déposer à l’assemblée de Polynésie française. Dans son communiqué, le parti rappelle que le Pays “porte encore les conséquences humaines, sanitaires et environnementales de 193 essais menés entre 1966 et 1996” par la France, et qu’une “telle déclaration” du président américain “constitue une inquiétude majeure et un grave recul pour la paix, la sécurité internationale et la stabilité régionale”. Cette proposition de résolution vise à “affirmer l’opposition de notre pays à toute reprise des essais nucléaires, et de solliciter une mobilisation régionale et internationale à travers le Forum des îles du Pacifique et les institutions concernées”.



S’étonnant au passage “du silence des indépendantistes, habituellement si prompts à faire de la question nucléaire leur principal argument politique et électoral depuis près d’un demi-siècle”, le Tapura invite néanmoins les 57 représentants qui siègent à Tarahoi à s’unir, “au-delà des clivages, afin que la voix du Fenua et celle des peuples du Pacifique soient clairement entendues : plus jamais d’essais nucléaires, nulle part, et par personne”.

