

Le Tahiti World Beach Tour comme préparation pour les Jeux

Tahiti, le 19 mars 2026 - Du 30 mars au 2 avril aura lieu, au parc Paofai de Papeete, la troisième édition du Tahiti World Beach Tour. Rendez-vous incontournable du beach-volley polynésien, ce tournoi va rassembler les meilleurs joueurs du monde. Trente équipes masculines vont s’affronter dans un tournoi très relevé. Une belle occasion pour tous, joueurs et organisateurs, de se mettre en conditions en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Du 30 mars au 2 avril, le parc Paofai va être en effervescence. Le Tahiti World Beach Tour est de retour au Fenua et se déroulera cette fois-ci à Papeete. Cet événement international va rassembler 30 duos masculins venues du monde entier et faisant partie du tour mondial. Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, République tchèque, Japon, îles Cook, Norvège, États-Unis, Hongrie, Samoa et bien sûr Tahiti : que de grandes nations de ce sport, pour un tournoi au niveau très relevé. “Ce sont des paires qui sont sur le tour et qui ont un très haut niveau. En ce moment, les Norvégiens sont très bien placés. Mais les Américains et les Japonais viennent aussi avec de très bons joueurs. Nos trois paires sont aussi prêtes à relever le défi”, explique Anne Kare, vice-présidente de la fédération en charge des relations internationales.



Nos représentants sont essentiellement des habitués du tour et sont bien sûr dans la course pour faire partie des sélectionnés pour les prochains Jeux du Pacifique, même si certains d’entre eux vont découvrir les spécificités du sable. “Ce sont des paires qui ont déjà participé soit aux derniers Mini-Jeux, soit aux Jeux du Pacifique 2023 qui se sont déroulés aux îles Salomon. Mais on a aussi des nouveaux qui viennent de la salle – comme Nohoarii Paofai – et qui font partie des joueurs susceptibles de participer aux Jeux. Ce sont de très bons volleyeurs, mais sur le sable c’est différent : il faut s’adapter. Ce genre de tournoi va leur permettre de prendre leurs marques et de très vite performer”, estime-t-elle. Une sélection tahitienne de beach-volley qui n’est pas encore établie, d’où l’intérêt de participer au Tahiti World Beach Tour, qui fait partie du chemin de sélection. “Ce tournoi fait effectivement partie des moments clés pour les présélectionnés. Les résultats seront importants pour nos athlètes. Il y aura le tournoi de l’année prochaine, qui se déroulera aussi en avril, juste avant les Jeux, et qui sera décisif”, confirme Anne Kare.



Une compétition de plus en plus prisée et qui a demandé une réorganisation pour cette édition, au vu du grand nombre de participants. “Nous avons dû mettre en place des phases éliminatoires, car normalement les étapes du World Tour se font à 16 équipes. Du coup, nous avons organisé l’événement en fonction du nombre important de joueurs. Les équipes qualifiées seront reversées en poules et les meilleures participeront aux phases finales. Ce seront des matchs en deux sets gagnants (sets de 21 points) et, s’il y a un tie-break, ce sera en 15 points. Nous allons aussi mettre deux terrains pour fluidifier les journées.”



Véritable test pour les Jeux



Un tournoi qui va proposer des matchs de haut niveau pour nos athlètes, mais aussi un bon test d’organisation pour la fédération, accompagnée cette année par le COJ (Comité d’organisation des Jeux). “Cette année, le COJ s’est investi avec nous car ils veulent mettre en place ce qu’ils ont prévu pour les Jeux. Pour 2027, par exemple, au niveau de la distribution des repas, il va y avoir des changements. D’habitude, ce sont les athlètes qui se déplacent pour prendre leur repas sur des lieux définis à l’avance. Chez nous, à Tahiti, chaque site va revoir ses repas et mettra en place des zones pour que les joueurs et joueuses n’aient pas à se déplacer.” La fédération va elle aussi devoir s’adapter aux consignes : “Le [Pacific Games Council] nous oblige à avoir des officiels formés pour les Jeux, donc le tournoi va nous permettre de mettre nos arbitres à niveau, mais aussi tous les bénévoles qui œuvreront pour que les Jeux soient une réussite, tant au niveau du terrain que de l’organisation.”



La cérémonie d’ouverture, qui se déroulera le dimanche 29 mars, sera l’occasion de présenter toutes les équipes et de lancer cette troisième édition qui s’annonce très relevée.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 19 Mars 2026 à 14:04 | Lu 326 fois



