

Le Tahiti Tattoo Fest revient

La 2ᵉ édition du Tahiti Tattoo Fest aura lieu du 30 octobre au 2 novembre à l’hôtel Hilton de Tahiti.



Le Tahiti Tattoo Fest 2025 réunira pendant quatre jours, du 30 octobre au 2 novembre, les meilleurs tatoueurs polynésiens et quelques tatoueurs internationaux sélectionnés avec soin. L'événement accueillera 56 tatoueurs, dont 53 utilisant la machine et trois pratiquant le tatouage traditionnel. Le programme inclut une cérémonie d'ouverture, des rencontres avec les tatoueurs, des expositions, des concours de tatouage, des animations et un concert de musique.



Pour cette 2ᵉ édition, le Tahiti Tattoo Fest investit l’hôtel Hilton Tahiti, un lieu plus adapté au développement du festival et à l’accueil du public.



Les objectifs sont de créer un espace où les artistes tatoueurs locaux et internationaux peuvent se rencontrer, échanger et s'inspirer mutuellement, mais aussi de mettre en lumière la richesse et la diversité de l'art du tatouage polynésien et honorer l’héritage culturel par le tatouage polynésien, un art profondément enraciné dans l’histoire et les traditions.



À la fin de chaque journée, des concours “Best of the Day” mettront en avant les plus belles réalisations. Ces concours se concentreront exclusivement sur les tatouages réalisés en intégralité durant le festival, avec quatre catégories : local traditionnel, polynésien moderne et tatau.



Pour cette édition, Tihoti Tinirau Barff sera l’invité d’honneur. Présent tout au long de la convention, il offrira un temps de partage exceptionnel à travers une conférence où il dévoilera sa vision du tatau polynésien, son parcours et sa manière unique de relier l’art du tatouage à la culture et à l’esprit mā’ohi.



Un moment privilégié pour rencontrer l’homme derrière l’artiste et découvrir une parole rare et inspirante. Il expliquera notamment pourquoi il a choisi de se consacrer aux motifs liés aux îles de la Société, rappelant que la force de la Polynésie réside dans la diversité identitaire de chaque archipel. Son témoignage soulignera l’importance, pour les jeunes générations, de faire vivre et revivre les symboles, non seulement des Marquises et des îles de la Société, mais aussi des Australes et des Tuamotu.



Le tatoueur canadien Steve Pearce sera aussi présent lors de cette convention. Il sera l’invité d’honneur de cette année et sera membre du jury du Tahiti Tattoo Fest 2025. Artiste connu pour ses tatouages réalistes et portraits en couleur, propriétaire du studio Immaculate Concept à Calgary et organisateur du Calgary Tattoo & Arts Festival, il apportera son expertise reconnue durant les concours du festival.



Sa présence s’accompagne également d’une opportunité exceptionnelle : le tatoueur vainqueur du “Best of Show 2025 du Tahiti Tattoo Fest” sera invité à participer à l’édition 2026 du Calgary Tattoo & Arts Festival.

