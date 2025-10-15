

Le Ta’urua Hīmene prêt à enchanter Mahina

Tahiti, le 28 octobre 2025 – Les groupes de chant lauréats du Ta’urua Hīmene et Reo Papara, vainqueur du Heiva i Tahiti, se produiront lors d’un concert gratuit à la pointe Vénus, samedi 8 novembre, organisé par la Maison de la culture en partenariat avec la commune de Mahina.





Pour cette 9e édition du Ta’urua Hīmene, rendez-vous est donné à la pointe Vénus le samedi 8 novembre, à partir de 19 heures pour célébrer le patrimoine polynésien à travers la beauté et la diversité des chants polyphoniques. Le public pourra apprécier les prestations des lauréats du concours du même nom, organisé vendredi dernier au Grand théâtre de la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui, avec Te Manu Ai’a (1er prix Tārava Tahiti), Sissa-Sue Okota’i (1er prix Tārava Tuha’a Pae), Pu Taru’u (1er prix Tārava Raromata’i), ainsi que Ahi Ora et ‘Aihono pour l’Université de la Polynésie française (UPF), montés sur le podium en hīmene ‘otorau.



Convivial et gratuit, l’événement sera marqué par la prestation du groupe Reo Papara, vainqueur du Heiva i Tahiti 2025, en guise d’ouverture.



