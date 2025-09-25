

Le Seven célèbre ses champions

Tahiti, le 13 octobre 2025 - Après trois journées de championnat dédiées au rugby à 7, la dernière avait lieu samedi après-midi au stade de la Punaruu. C’était l’occasion de réunir toutes les équipes pour clôturer cette première partie de saison. Après deux journées remportées et deux terminées à la deuxième place, c’est le Faa’a Rugby Aro qui devient champion de Polynésie à 7. Après avoir remporté le titre à XV la saison dernière, les jaune et vert continuent sur leur lancée grâce à un rugby maîtrisé et efficace. Avec deux journées gagnées, dont la dernière, le Punaauia Rugby Club prend la deuxième place du classement.





Après avoir remporté le championnat de rugby à XV début juillet, le club de Faa’a débute sa nouvelle saison comme il l’avait terminée : par un titre. Après quatre journées de championnat dédiées au rugby à 7, le club de la présidente Tihani Raitiare Tokoragi a résisté au retour du Punaauia Rugby Club lors de la dernière journée. Vainqueurs des deux premières, les jaune et vert ont terminé deuxièmes lors des deux dernières étapes, damant le pion aux joueurs de Punaauia, pourtant vainqueurs de ces deux dernières journées. Mais leurs contre-performances (troisièmes lors des journées 1 et 2) profite au club de Faa’a.



“On ne passe pas loin”, a déclaré Mathieu Ansola, joueur du Punaauia Rugby Club. “Malgré notre victoire contre Faa’a lors du dernier match de cette journée, qui nous permet de remporter cette étape, on finit seconds du général. C’est dommage, mais on sent que le niveau monte, et c’est plutôt positif pour notre sport. Aujourd’hui, c’était une belle journée, il y avait du monde, Moorea a pu se joindre à nous, donc c’est positif.”



Un duel avec Faa’a qui devient presque un classique depuis quelque temps, puisque la dernière finale à XV opposait déjà les deux équipes. “Oui, c’est vrai qu’on se tient, et que nos oppositions sont souvent serrées. C’est plutôt positif, car ça nous permet d’élever notre niveau, et le spectacle est toujours plaisant à regarder.”



Faa’a décroche le titre



Cette année, c’est bien le Faa’a Rugby Aro qui s’impose et décroche le titre. Sur ce championnat à 7, les coéquipiers de Heremoana Mara ont proposé un jeu structuré et équilibré malgré la jeunesse du groupe. “C’est vrai qu’on a un groupe jeune, mais on est bien encadré par quelques anciens. On a un collectif très soudé qui s’entraîne bien, grâce à la présence de tous et au travail des coachs. On a une bonne cohésion et on donne tout sur le terrain, car rien n’est jamais joué : il y a de bonnes équipes en face, donc il faut toujours être prêts.”



C’est cette constance qui leur a permis de décrocher le premier titre de la saison 2025-2026. Leurs deux victoires, mais surtout leurs deux deuxièmes places sur les quatre journées, leur ont permis de dépasser leurs adversaires. Car lors de cette dernière journée, rien n’était joué. La présence de toutes les équipes maintenait le suspense, d’autant plus que les deux prétendants au titre, Faa’a et Punaauia, avaient remporté tous leurs matchs avant le dernier, décisif, qui les a opposés. Malgré leur victoire 22 à 7, les joueurs de Punaauia ont vu le titre leur glisser des mains en faveur de Faa’a bénéficiaire d’un total des points cumulés sur les quatre journées à leur avantage.



Des tournois internationaux pour les jeunes



Des oppositions serrées qui permettent au rugby polynésien de grandir et d’avancer. Du côté de la fédération, les projets pour cette nouvelle saison vont dans le même sens. “On va proposer une coupe cette année, qui débutera mi-novembre pour se terminer mi-décembre. Ce seront des matchs secs, mais joués à XV. Ce sera une bonne préparation pour le championnat, même si notre objectif reste de continuer à travailler le Seven, car c’est la forme de jeu proposée dans les compétitions internationales, comme les Oceania et les Jeux du Pacifique”, nous explique-t-on



“Chez nos jeunes, on est sur cette forme de jeu, et on les développe techniquement pour qu’ils puissent être compétitifs. On aura les Oceania l’année prochaine, et pour les jeunes, on met en place des tournois dans le Pacifique pour les faire progresser. Tahiti devrait accueillir un tournoi U14 en avril, Wallis-et-Futuna accueillera les U18 en août, et les U16 joueront en Calédonie en octobre. Ça permet de motiver tout le monde et surtout de les faire progresser”, ajoute le président de la Fédération polynésienne de rugby, Patrick Lopez-Diot.



Un calendrier bien chargé donc, pour les rugbymen du Fenua et pour la fédération, qui, dans le cadre de son projet Ambition 2027, va recevoir l’ancien entraîneur de l’équipe de France de rugby à 7 – la formation championne olympique en 2024 –, Jérôme Daret. Présent à Tahiti du 18 au 25 octobre, le technicien français participera aux entraînements de tous les clubs pour prodiguer ses conseils et former joueurs et entraîneurs à ce jeu. Une aubaine pour le rugby polynésien.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 13 Octobre 2025 à 16:17




