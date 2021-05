Le SPCPF délocalisé à Rimatara

Rimatara, le 8 mai 2021 - Une délégation d'une trentaine de membres du SPCPF était à Rimatara, pour une visite de terrain et des réunions de travail. Une délocalisation dans les îles voulue par le syndicat qui devrait à présent avoir lieu désormais deux fois par an, la prochaine étant prévue aux Marquises.



Mercredi à 16 heures 30, ont été accueillis au son des toere, les élus adhérents et techniciens du Syndicat pour la formation des communes de Polynésie française (SPCPF). Ils ont foulé le sol de l’île de Rimatara en passant par le feu purificateur allumé à chaque arrivée de l’aéronef de notre compagnie locale. La délégation, composée d’une trentaine de personnes s'est ensuite retrouvée dans le bus communal pour rejoindre la salle de réunion de la mairie et se mettre au travail.



Cyril Tetuanui, président du SPCPF précise le but de cette visite aux Australes : “Suite au renouvellement du bureau, l’année dernière, il a été décidé d’un commun accord avec l’équipe en place, de nous rendre sur le terrain, afin de rencontrer les communes adhérentes au SPCPF. Les réunions syndicales seront, désormais, deux fois par an, délocalisées. Nous pouvons, en répondant à ce besoin de proximité, constater la réalité du terrain et cela nous permet également de prendre connaissance de leur difficulté… En mars nous nous trouvions à Moorea. Pour l’archipel des Australes, nous avons donc choisi Rimatara. Nous avons été bien accueillis, nous sommes contents et la population également.”



Pendant son séjour, la délégation a pu apprécier les mets préparés par les associations culturelles et sportives Matehaa et Hitiau du village de Mataerani. Elle a également effectué une visite au centre pour jeunes adolescents (CJA) de l’île. Les visiteurs ont terminé leur journée de travail en prenant connaissance de l’importance de la protection de la biosécurité, un sujet présenté par Ishido Kato de l’association Rima'ura. La prochaine réunion syndicale devrait se tenir aux îles Marquises.