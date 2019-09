Le Président Pinera "intéressé" par un câble Chili-Tahiti

Papeete, le 4 septembre 2019 – Dans un communiqué, la présidence annonce qu’au terme de la rencontre entre le président Edouard Fritch et le Président de la République du Chili, Sebastian Pinera, mercredi, le chef d’Etat s’est dit « particulièrement intéressé par l’option » du câble Chili-Tahiti.



En visite officielle actuellement au Chili, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, s’est entretenu, mercredi après-midi, avec le président chilien, Sebastian Pinera. L’entretien s’est déroulé au Palais de la Moneda, à Santiago du Chili. Lors de cette rencontre, le président Fritch a notamment évoqué le projet de câble sous-marin de télécommunications entre la Polynésie française et le Chili.



Le Chili souhaite développer sa connectivité, par le biais d’un câble allant vers l’ouest, et un cabinet d’ingénierie vient d’être choisi dernièrement pour mener des études sur un tel projet. Le président a mis en exergue l’intérêt d’un trajet Chili-Tahiti pour un tel câble. Le président chilien Sebastian Pinera a été particulièrement intéressé par cette option. Il a également souligné l’importance de la connectivité entre l’Amérique du Sud et l’Asie, deux régions ayant à la fois une population nombreuse et un fort potentiel économique.



Le président Edouard Fritch a invité le président chilien à venir en Polynésie française dans le cadre d’une visite officielle. Avant cet entretien, il a aussi pu échanger avec la secrétaire d’Etat aux relations extérieures, Carolina Valdivia.



D’après communiqué