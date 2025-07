Le Port autonome obtient le retrait d'un nouveau navire vétuste

Tahiti, le 2 juillet 2025 – Saisi par le Port autonome, le juge des référés a enjoint, mercredi, le propriétaire d'un thonier vétuste amarré à Motu Uta à sécuriser le navire et à procéder à son retrait dans un délai de 15 jours.



Après avoir obtenu, fin juin, l'évacuation de sept navires appartenant à la SNC Degage et du Taporo VII, le Port autonome a de nouveau saisi la justice en référé pour obtenir, cette fois, le retrait et le démantèlement d'un thonier vétuste, le Turuanui, amarré face au port de pêche dans la zone de Motu Uta depuis plusieurs années et ce, sans titre ni autorisation.



Lors de l'audience qui s'est déroulée mercredi et en l'absence du propriétaire du thonier, la juriste représentant le Port autonome a rappelé que ce dernier, “injoignable”, faisait preuve d'un “total désintérêt” malgré deux mises en demeure et une expertise accablante ayant conclu que le navire était une “épave” risquant de “couler” à tout moment. La représentante du Pays a également expliqué que le navire était “instable”, “désarmé” et qu'il présentait un “risque avéré” de pollution maritime.



“Vétusté manifeste”



Quelques heures après cette audience, le juge des référés a fait droit aux demandes principales du Port autonome en enjoignant l'intéressé à “prendre les mesures nécessaires à la sécurisation de son navire” et au “retrait des matériels et des déchets qui y sont entreposés” ainsi qu'à “retirer le navire de l'emplacement qu'il occupe sur le domaine public”. Sans quoi le Port autonome “pourra y procéder aux frais et risques de l'intéressé”.



Au regard des éléments du dossier, le juge des référés a rappelé dans son ordonnance que le thonier, dont la “vétusté” est “manifeste”, était “laissé à l'abandon” et qu'il présentait une corrosion importante des œuvres mortes ainsi qu'un risque de pollution.



Cette décision intervient alors que le Pays a engagé plusieurs actions ces dernières semaines afin de faire évacuer des bateaux du Port autonome. Lors de l'audience, la représentante du Pays a d'ailleurs expliqué que les sept navires de la SNC Degage avaient été “déplacés” et que le Taporo VII allait quant à lui l'être dans les jours à venir.