Le Plan France relance ouvert à certains secteurs en Polynésie

Pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie sanitaire, l'État a mis en place dès le début de la crise, des mesures de soutien financier aux entreprises et aux salariés. Pour renforcer cette mobilisation continue, un plan de relance national "France Relance" de 12 mille milliards de Fcfp est déployé en métropole et dans les Outre-mer, autour de trois volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.Le volet "écologie" est destiné au financement de la transition durable. L’objectif est d’accélérer la conversion environnementale de l’économie polynésienne. Le volet "compétitivité" favorise le développement d’activités intégrant des transformations qui rendront l’économie plus compétitive, tout en créant des emplois, en développant des compétences nouvelles et en valorisant les savoir-faire existants. Et le volet "cohésion" a pour objectif d’accompagner une relance économique sociale et territoriale, pour permettre notamment la sauvegarde des emplois existants, l’accompagnement vers l’emploi des jeunes et des personnes vulnérables, le soutien aux secteurs d’activités en difficultés.Les mesures de ce plan de relance, qui entreront en vigueur progressivement jusqu’en 2022, font l’objet d’une déclinaison dans chacun des territoires ultra-marins. Certains appels à projets du Plan France relance sont dès à présent applicables en Polynésie française, indique un communiqué du haut-commissariat transmis mardi. Il s'agit du soutien aux investissements industriels, à la numérisation des entreprises, la décarbonation de l'industrie et aux projets qui s'inscrivent dans le plan climat BPI France.Les porteurs de projets polynésiens répondant à ces appels à projets sont invités à déposer leurs dossiers sur le site https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises . Grâce à un accès personnalisé, par profil d’utilisateur et par typologie de besoins, ce site permet d’accéder en cinq étapes à un appel à projets.