

Le Père Lecteur a commencé sa tournée

Tahiti, le 6 décembre 2025 - Des livres par milliers : pour cette troisième édition du Père Lecteur, 1 050 livres sont distribués à des enfants et des adolescents de tous les archipels. Organisée par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles avec le soutien de plusieurs partenaires, dont la DGEE, cette opération de Noël vise à favoriser l’accès à la littérature à travers des ouvrages locaux.





Le Père Lecteur, “c’est le cousin éloigné du Père Noël, celui des mers du sud”, fervent défenseur de la lecture, partout et pour tous. Organisée par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), la troisième édition de l’opération bat son plein à l’approche des vacances de Noël. Ce sont à nouveau 1 000 livres qui sont offerts par les maisons d’éditions locales à 1 000 enfants et adolescents âgés de 3 à 18 ans. Et cette année, 50 livres supplémentaires ont été collectés sous forme de dons financiers ou directement dans la hotte du Père Lecteur lors du salon du livre de Papeete, achetés à moitié prix sur les stands et assortis d’un message personnalisé à l’intention des futurs lecteurs.



Soutenu par le ministère de l’Éducation et de la Culture et par la Mission aux affaires culturelles du haut-commissariat, ce rendez-vous annuel se prépare dès le mois de septembre avec l’écriture d’une nouvelle trame autour du personnage et la création d’un visuel. Puis vient la liste des jeunes bénéficiaires tirés au sort par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) début octobre, base de travail des “lutins” de la joyeuse équipe.

​Jusqu’à Takume, Rapa, Tahuata

“Le Centre de lecture accueille l’atelier du Père Lecteur dans sa médiathèque. On fait la répartition des livres selon l’âge et le lieu de résidence des enfants, puis on passe à la mise sous pli et la confection des colis. Tous les archipels sont concernés et on essaie de toucher quasiment toutes les îles, de Takume à Rapa ou Tahuata, en passant par Huahine ou Tahiti. On expédie jusque dans les petites îles qui ne sont pas desservies par avion”, précise Marie Kops, responsable de l’AETI. Les livres sont réceptionnés par les établissements scolaires ou les communes qui se chargent de les remettre à leurs destinataires. Après la tournée de Tahiti, les enfants des îles commencent à leur tour à recevoir leurs ouvrages et les premiers retours enthousiastes sont relayés par les enseignants.



Le Père Lecteur est un allié des petits et des grands face aux contraintes géographiques et économiques, mais aussi à l’omniprésence des écrans. “L’objectif, c’est d’amener le livre au plus près des enfants pour favoriser la lecture et leur permettre d’avoir accès à leurs histoires issues de la littérature locale. Offrir un livre pour Noël, c’est un joli cadeau qui permet de ramener le livre dans les foyers”, rappelle la référente, en lien avec les missions de l’association qui œuvre toute l’année dans cette optique à travers plusieurs actions, événements et rencontres.

​Des livres à gagner

Rendez-vous sur Rendez-vous sur la page Facebook “Lire en Polynésie” pour suivre la tournée du Père Lecteur et tenter de découvrir l’île sur laquelle il a élu domicile en 2025 dans le cadre d’un jeu à venir. Les oiseaux qui l’accompagnent et les falaises du décor sont les premiers indices ! À la clé : des livres à gagner pour prolonger la magie de la lecture.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 6 Décembre 2025 à 20:25 | Lu 166 fois



