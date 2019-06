Le Pays veut moderniser Maiao

Sur la voie de la modernisation, Maiao pourrait prochainement être dotée d’une centrale hybride qui permettrait à l’île d’être alimentée en électricité.



Sur le site qui devrait accueillir cette centrale, le président du Pays a souligné les différentes étapes à franchir : « Il faut tout d’abord que le bilan énergétique de Maiao soit effectué. Il faut recenser le nombre de maisons. Il y en a environ 80. Il faut également recenser le nombre de personnes dans chaque maison et les experts pourront quantifier les besoins en kilowatt. Cela est le premier travail qui doit être fait à l’appui d’une expertise. Il faudra ensuite tirer les lignes car nous allons produire ici mais il faudra envoyer le courant en ville. Nous devrons connaître le nombre de poteaux pour arriver jusqu’aux maisons et connaître les propriétaires de ces dernières et nous savons qu’ils ne sont pas toujours chauds pour cela. Ensuite, nous aurons une estimation des besoins en puissance et ce n’est qu’à ce moment-là que l’on pourra parler de financer le système production. »



Selon Edouard Fritch, les enquêtes faites auprès de la commune démontrent que les habitants de l’île sont «prêts à payer », ils estiment cependant qu’ils ne pourront pas participer « au-delà de 10 000 francs» par mois. Le président du Pays l’assure : « si l’on arrive à réduire la dépendance au niveau de la production, le financement et l’exploitation auraient un coût assez bas. Il restera alors l’amortissement de l’investissement et je pense que ce sera subventionné à pratiquement 80% par l’Etat et le Pays. »



Quant à la mise en place de ce projet, le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, estime qu’il pourra envoyer des experts d’ici 3 à 4 mois. Les besoins en électricité devraient être connus d’ici la fin de l’année et le projet pourrait démarrer en 2020. Edouard Fricth rappelle cependant que la commune de Moorea Maiao a une délégation de service public avec EDT qui doit s’achever l’année prochaine. Et le président de conclure : « Depuis 1986, on parle d’électricité à Maiao et il n’y en a toujours pas !»