Le Pays suspend les permis délivrés aux travailleurs venant de Chine

Tahiti, le 20 février 2020 - La ministre du Travail s’est expliquée jeudi sur la décision prise le matin-même de suspendre les permis de travail en cours de validité accordés aux travailleurs étrangers actuellement hors territoire et ayant séjourné en Chine depuis le 30 janvier dernier.



L’information avait filtré la veille dans un communiqué de presse diffusé en fin d’après-midi. La décision a été actée jeudi matin lors d’un conseil des ministres extraordinaire pour une entrée en vigueur dès le 20 février. Les autorisations de travail en Polynésie française en cours de validité sont suspendues pour une durée de un mois, éventuellement reconductible, pour les ressortissants étrangers, ayant séjourné depuis le 30 janvier dernier. Cette mesure vise essentiellement des travailleurs chinois actuellement en congés au pays.



Sur les 400 permis de travail accordés à ce public cible, "près de 200" sont visés par la restriction. En particulier des travailleurs chinois "essentiellement employés dans la perliculture, la restauration, un petit peu le commerce mais également l’hôtellerie", détaille la ministre du Travail, Nicole Bouteau. "Il s’agit de protéger notre pays et notre population. (…) Notre organisation sanitaire, qui est importante sur l’île de Tahiti, ne l’est pas partout de la même manière."



Les employeurs dont les effectifs sont concernés par cette mesure de restriction nouvelle sont chargés de la relayer auprès de leurs collaborateurs.



Parallèlement, le ministère du Travail a informé le Haut-commissariat de cette décision. "Cette suspension des autorisations de travail doit avoir un impact sur les autorisations de séjour et d’entrée des étrangers en Polynésie française", souligne la ministre en rappelant que cette mission relève de la compétence de l’Etat.



Depuis le 28 janvier dernier, le Pays a décidé de suspendre l’instruction de toute nouvelle demande d’autorisation de travail de ressortissants de nationalité chinoise et de toute demande de renouvellement d’autorisation de travail de ressortissants chinois se trouvant, à la date de leur demande, dans leur pays d’origine.



Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a en outre confirmé jeudi que la Polynésie française ne dénombre à ce jour aucun cas de coronavirus COVID-19 depuis la découverte officielle de cet agent infectieux le 17 janvier dernier.