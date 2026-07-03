

Le Pays se justifie sur les sorties baleines

Tahiti, le 27 juillet 2026 - Sous couvert de rappel sur les règles d’observation des baleines, le gouvernement revient sur la décision de justice rendue samedi par le tribunal administratif qui avait été saisi par plusieurs centre de plongées et de sorties en mer sur le refus de d’autorisation pour 2026 pour leur activité d’observation tarifée des cétacés.





“Pour la saison 2026, 117 demandes ont été enregistrées sur le téléservice Paraoa. À l’ouverture de la saison, 94 autorisations ont été accordées”, explique le gouvernement qui détaille ces autorisations. 46 à Moorea, 31 à Tahiti, cinq à Rurutu, quatre à Bora Bora, trois à Raiatea-Taha’a, deux à Tubuai, une à Maupiti, une à Rimatara et une à Tetiaroa.



“Cette répartition permet d’adapter le nombre d’autorisations à la réalité de l’activité et au niveau de pression constaté dans chaque île”, poursuit le communiqué qui justifie les ouvertures d’autorisations à Mangareva, Maupiti, Rimatara et Ua Huka “où la pression liée à l’observation des baleines demeure faible” pour “se développer progressivement, dans la limite de trois autorisations professionnelles par île”.



Dans les autres îles, “les plafonds sont maintenus” et “identiques à ceux fixés en 2024 et reconduits en 2025”. Cette modulation territoriale traduit l’équilibre recherché par le Pays : “permettre le développement progressif d’une activité économique durable dans les îles où la pression demeure faible, tout en maintenant les plafonds dans les zones où l’activité est déjà fortement concentrée”, justifie le communiqué.



Concernant les règles que les organismes doivent observer, chaque titulaire d’une autorisation ne peut mobiliser qu’un seul navire pour exercer l’activité, seuls trois navires autorisés peuvent être présents simultanément dans la zone d’observation de 300 mètres, les navires ne disposant pas d’une autorisation doivent rester à l’extérieur de cette zone, aucune embarcation ne peut pénétrer dans le périmètre de sécurité de 100 mètres autour des animaux et les mises à l’eau sont limitées à sept personnes par navire, encadrant compris avec interdiction de s’approcher à moins de 15 mètres d’une baleine.



De plus, l’observation demeure interdite dans les lagons, les baies et les passes. La poursuite des animaux, leur encerclement, le fait de leur couper la route ou de séparer une mère de son baleineau sont également strictement interdits.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 27 Juillet 2026 à 18:23 | Lu 533 fois



