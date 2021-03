Le Pays s’occupe du voilier poubelle de Toahotu

Tahiti, le 8 mars 2021 - Le Pays envisage de mener une opération de dépollution du voilier échoué le 26 février dernier à Toahotu, considérant qu’il est “fort probable que le propriétaire ne dispose pas des ressources nécessaires”.



La Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) vient de lancer une consultation auprès des spécialistes locaux afin de dépolluer la coque d’un voilier échoué le 26 février dernier sur le récif de Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest à la Presqu’île.

Une mise en demeure a été adressée au propriétaire de ce navire afin qu’il mette en œuvre les moyens nécessaires pour le dégager du récif, indique un communiqué diffusé lundi par la présidence. Mais, “considérant l’état du navire, il est fort probable que le propriétaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour dépolluer et déséchouer le voilier”, estime aussi cette communication. Aussi, face au risque de pollution, le Pays prévoit d’engager une procédure pour se substituer au propriétaire. La première étape consistera à dépolluer et sécuriser le navire, en retirant de la coque les matières polluantes. La seconde étape consistera à déséchouer le navire ou à le démanteler sur place. C’est dans ce contexte et en attendant la décision de justice lui permettant d’agir que l’administration vient de lancer la consultation en vue de la dépollution de ce voilier.