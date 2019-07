Le Pays s’explique sur la hausse de l’essence

PAPEETE, le 26 juillet 2019 – Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le gouvernement a répondu aux nombreuses réactions sur les réseaux sociaux pour justifier la hausse des prix du carburant à compter du 1er août.



Dans un communiqué diffusé jeudi soir, la présidence a détaillé des explications justifiant la hausse de 5 Fcfp le litre des prix du carburant annoncée pour le 1er août prochain. « La hausse des prix des carburants, actée en Conseil des ministres le 24 juillet est directement liée à la hausse des prix des carburants achetés auprès des fournisseurs de Singapour et de Corée du Sud, qui délivrent les hydrocarbures en Polynésie », entame le communiqué. « A titre de rappel, les dernières modifications des prix de l’essence et du gazole sont intervenues en novembre 2018. Le gouvernement fixait les prix à la pompe à 140 Fcfp/litre et le gazole, à 142 Fcfp/litre. »



Le Gouvernement assure avoir « tout fait pour maintenir les prix à la pompe, malgré les augmentations successives des prix d’achat de carburants sur les marchés internationaux, grâce notamment à la mobilisation du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) qui a pris en charge ces augmentations, sur des réserves limitées ».



Entre février et juillet 2019, le prix CAF de l’essence a subi une augmentation de 24% et le gazole de 17,6 %. « S’il avait fallu répercuter les hausses directement à la pompe dans ces proportions, elles se seraient élevées à 33 Fcfp/litre pour l’essence et à 25 Fcfp/litre pour le gazole », poursuit le communiqué. « Ce n’est pas la décision prise par le gouvernement qui a fait le choix de mobiliser le FRPH afin de contenir les prix inflationnistes des carburants ».



Le Pays affirme « néanmoins » qu’une augmentation de 5 Fcfp/litre « s’avérait impérative pour permettre au fonds de régulation de lisser les effets des hausses subies à ce jour et d’absorber les fluctuations futures ». Il rassure enfin en « s’engageant à baisser les prix à la pompe dès que les cours mondiaux des carburants le permettront ».



Antoine Samoyeau