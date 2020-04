Le Pays élargit la liste des matériels médicaux exonérés à l’importation

Tahiti, le 22 avril 2020 - Sur la base d’une liste établie par la Direction de la santé, le conseil des ministres a décidé mercredi d'élargir la liste des matériels médicaux pouvant bénéficier d'une exonération à l'importation. Désormais, peuvent notamment bénéficier de la franchise un ensemble de ventilateurs, les défibrillateurs, et certains appareils de perfusion.



Le 1er avril, le conseil des ministres avait validé l’exonération à l’importation de certains matériels médicaux destinés à la lutte contre le Covid-19. Ainsi, les organismes d’Etat, du Pays, les communes, les associations reconnues d’intérêt général et les organismes agréés de sécurité civile ont pu bénéficier de cette franchise dans le cadre de leurs actions destinées à protéger la population.



Cette liste de départ comprenait notamment différents vêtements de protection sanitaire, les gels hydroalcooliques, les appareils respiratoires ou encore les kits de tests permettant le dépistage du virus.



Aujourd’hui, face à l’évolution de la maladie, et après avoir constaté les besoins des hôpitaux, premiers acteurs de la lutte contre le virus, sur la base d’une liste établie par la direction de la Santé, le conseil des ministres a décidé mercredi d'élargir la liste des matériels médicaux pouvant bénéficier de l’exonération. Désormais, peuvent notamment bénéficier de la franchise un ensemble de ventilateurs, les défibrillateurs, et certains appareils de perfusion.