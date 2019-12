Le Pays annonce 59,1% de grévistes dans l'éducation

Personnels enseignants grévistes du 1 er degré : 78,08 %

degré : 78,08 % Tous les personnels grévistes du 2 nd degré : 45 % Personnels enseignants grévistes du 2nd degré : 38,4 % Personnels non enseignants grévistes du 2nd degré : 60,9 %

Le ministère de l’Education a communiqué jeudi matin les taux de participation au mouvement de grève pour la totalité des écoles et des établissements scolaires du public en Polynésie. A 9h30, sur la base des personnels fonctionnaires d'Etat attendus dans les écoles et établissements scolaires du second degré, le taux général de grévistes 1et 2degrés était de 59,1%. Dans le détail :