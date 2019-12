Le Pays aide l’OPT à installer des DAB dans les îles

Tahiti, le 23 décembre 2019 – Le conseil des ministres de lundi a acté une subvention de 70 millions de Fcfp pour la filiale Fare Rata de l’OPT pour l’installation des distributeurs automatiques de billets dans les îles éloignées où manque ce type de service.



Sur l’ensemble de la Polynésie française, il existe actuellement 87 bureaux de poste distribuant des services bancaires et 32 distributeurs automatiques de billets. En dépit de l’importance de ce réseau, certaines populations ne peuvent encore accéder aisément aux services bancaires ou effectuer des opérations simples telles que des retraits d’argent liquide. Par ailleurs, la vocation touristique croissante de certaines îles rend également nécessaire d’offrir, au plus près de la clientèle étrangère, des possibilités de retrait de liquide afin de faciliter leur séjour et leurs achats locaux.



Compte tenu de ces impératifs, le Pays a décidé d’octroyer une subvention d’investissement de 70 millions Fcfp, soit 95% du coût prévisionnel de l’opération, à la société par actions simplifiées Fare Rata pour l’implantation de distributeurs automatiques de billets (DAB). Dix communes sont concernées sur les deux prochaines années: Arutua, Hao, Kaukura, Maupiti, Rikitea, Rimatara, Takarao, Tikehau, Tiputa (Rangiroa) et Vairao.