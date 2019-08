Le Paul Gauguin racheté par une société de la famille Pinault

PAPEETE, le 8 août 2019 – Le paquebot de croisière polynésien de la société Pacific Beachcomber, le Paul Gauguin, a été racheté par la société Ponant appartenant à la famille Pinault, a annoncé jeudi le journal spécialisé Le Marin.



L’information a été révélée jeudi en métropole par l’hebdomadaire spécialisé Le Marin, l’un des navires de croisière les plus connus de Polynésie française, le Paul Gauguin, a été racheté par la société Ponant, appartenant à la famille Pinault, bien connue pour sa position de géant français du luxe. Le Paul Gauguin était jusqu’ici la propriété du groupe Pacific Beachcomber de l’homme d’affaires américain, Richard Bailey, également propriétaire du Brando et des hôtels Intercontinental.



La société Ponant possède actuellement sept navire, dont un voilier, et attend encore la livraison de trois navires en commande. Toujours selon Le Marin : « la société Paul Gauguin cruise restera une filiale indépendante, avec sa propre marque, dirigée par Diane Moore depuis le siège basé à Bellevue, près de Seattle. Ponant conserve de son côté sa propre structure commerciale aux États-Unis, dirigée depuis New York par Navin Sawhney ».