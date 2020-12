Le Nord-Est des Etats-Unis se réveille sous la neige

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 17/12/2020 - New York, Boston, Philadelphie: le nord-est des Etats-Unis se réveillait jeudi sous un épais manteau de neige, après une tempête qui pourrait perturber la campagne historique de vaccination contre le Covid-19.



Jusqu'à 60 centimètres de neige sont tombés par endroits pour ce qui constitue l'épisode neigeux le plus important dans la région depuis plusieurs années.



Face aux intempéries, des centres de dépistage contre le Covid-19 ont dû fermer à Baltimore et dans la capitale, Washington.



A l'aéroport de Baltimore, un avion de la compagnie low-cost Spirit est légèrement sorti de piste peu après son atterrissage à cause du verglas, mais l'incident n'a pas fait de blessés.



Des centaines de vols étaient aussi annulés dans la région, empêchant de nombreux passagers, dont certains rentrent chez eux pour Noël, de voyager.



A New York, où toutes les écoles publiques étaient fermées jeudi, les autorités ont dit s'être préparées à faire face au mauvais temps afin que la livraison de vaccins continue comme prévu.



Les sociétés de transport FedEX et UPS, responsables de la livraison de millions de doses dans le pays, ont dit avoir pris des mesures afin d'atténuer tout retard provoqué par la neige.



Les Etats-Unis ont lancé au début de cette semaine leur campagne de vaccination contre le Covid-19. Celle-ci nécessite un immense effort logistique pour acheminer les vaccins dans tout le pays.



Malgré les perturbations, de nombreux badauds, certains déguisés en Elmo ou Batman, se sont livré à de copieuses batailles de boules de neige sur le célèbre Times Square, à New York.