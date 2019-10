Le Musée de Tahiti et des îles désamianté

Papeete, le 13 octobre 2019 - La dernière phase des travaux de désamiantage du Musée de Tahiti et des îles s’est achevée la semaine dernière, dernière étape avant la reconstruction de la salle d’exposition permanente qui débutera début 2020.



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a visité vendredi, en compagnie de la directrice du Musée de Tahiti et des Îles, Miriama Bono, le chantier de désamiantage de l’établissement qui s’est achevé la semaine dernière. L’ancienne salle d’exposition permanente ainsi que l’accueil et la salle de conférence ont été entièrement traités. Les travaux de désamiantage ont débuté en septembre dernier et la réception de la dernière phase a été achevée vendredi, avec quelques semaines d’avance sur le planning prévu.



Le chantier se poursuivra en novembre avec la déconstruction de la salle d’exposition permanente, en vue de sa reconstruction qui débutera en début d’année 2020. Pour mémoire, la surface d’exposition passera de 900 m² à 1400 m², en proposant une nouvelle scénographie, en intégrant notamment des îlots spécifiques mettant en avant les spécificités culturelles des cinq archipels de la Polynésie française. Cette nouvelle salle, aux normes environnementales actuelles, permettra d’accueillir dans des conditions optimales les collections du Musée mais également les prêts et dépôts prévus pour sa réouverture.



La pause de la première pierre est prévue pour février 2020. D’ici là, la salle d’exposition temporaire du Musée reste ouverte, et les équipes scientifiques poursuivent les études nécessaires dans la perspective d’une réouverture complète des salles d’expositions fin 2021.