Le MMA polynésien pose ses fondations

Publiée par Fédération Polynésienne de Lutte, MMA, BJJ et Disciplines Associées sur Mercredi 25 novembre 2020

Après avoir récupéré en début d'année la délégation de service public pour encadrer la pratique du mixed martial art (MMA), ou arts martiaux mixtes en français, la fédération polynésienne de lutte, arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien et disciplines associées (FPLALDA), présidée par Hiro Lemaire, organise entre le 7 et le 13 décembre à Huahine et au dojo de Mahina, ses premières formations d'arbitrage et de coaching pour la discipline."C'est la suite logique après l'obtention de la délégation de service public. Pour développer la pratique de masse, organiser des compétitions et intervenir sur le terrain et auprès des jeunes il faut que nous ayons d'abord des entraîneurs et des arbitres formés au MMA", indique Yannick Hartmann, cadre technique à la FPLALDA.Pour assurer ces premières formations, deux références du MMA français et mondial seront présentes. Tout d'abord Bertrand Amoussou, vice-président de l’IMMAF, la fédération internationale de MMA, assurera la formation de coach. Cet ancien judoka de haut-niveau, qui a milité pendant de longues années pour la légalisation de la discipline en métropole, avait déjà fait le déplacement au fenua l'année dernière à l'occasion de la conférence internationale de MMA . Il sera accompagné pour la formation d'arbitre par Ahmed Korchi, seul arbitre francophone à officier au sein de l'UFC, la plus importante des promotions de MMA au monde."On est affilié à l'IMMAF depuis l'année dernière également. Elle s'est engagée à nous accompagner dans le développement de la discipline en Polynésie. Et pour ces premières formations, nous avons donc deux grosses pointures qui sont en plus francophones. Cela va faciliter les choses", explique Yannick Hartmann.Les deux formations, sanctionnées par un examen en fin de session, s'articuleront autour de deux modules de sept heures. Et contexte sanitaire oblige, les places seront limitées. Pour la formation au coaching MMA, seul un participant par club sera retenu. Et pour la formation à l'arbitrage jusqu'à deux représentants seront autorisés. "Les stagiaires feront en fait beaucoup de pratique lors de la formation. Ça sera ensuite à eux de transmettre tout ce qu'ils auront appris aux licenciés de leur club respectif", ajoute le cadre technique de la FPLALDA.Ces formations poseront donc les premières fondations du MMA polynésien. L'année prochaine d'autres formations seront également organisées, et l'on devrait aussi assister en 2021 à l'organisation des premiers combats amateurs au fenua.