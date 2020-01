Le MMA légalisé

Hiro Lemaire

Président de la FPLALDA

“Développer d'abord le MMA amateur”



Vous avez été la seule fédération à répondre l'année dernière à l'appel à manifestation d'intérêt du Pays. Mais vous aviez déjà constitué un dossier en 2015 pour pourvoir encadrer la discipline…

“Trois fédérations s'étaient positionnées à l'époque pour développer le MMA. Nous sommes passés devant une commission ad-hoc mais la procédure a été arrêtée. A cause d'abord de l'affaire Sandy Ellacott, qui s'était fait tabasser à mort à Bora Bora et qui a beaucoup ému l'opinion public. Et puis il y a eu un changement au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et le dossier n'a pas forcément été suivi. On est repassé par la case départ en 2019 pour finalement obtenir cette DSP.”



Votre fédération a hérité de la délégation de service public pour encadrer la pratique du MMA an fenua. Qu'est-ce-que cela veut dire concrètement ?

“On pourra désormais organiser des combats amateurs sur le fenua, dont les championnats de Polynésie de MMA. On pourra également mettre en place des formations pour les entraîneurs et les juges arbitres. On pourra compter sur le soutien de la fédération internationale de MMA (IMMAF), à laquelle nous sommes affiliés depuis octobre dernier. Contrairement à l'étranger et notamment aux Etats-Unis où le MMA est tout de suite devenu professionnel, en Polynésie on va prendre le contre-pied et développer le MMA amateur. Nous avons encore tout à développer ici en pour permettre une pratique optimale de la discipline. Cette délégation de service public va aussi nous permettre d'organiser dans l'année les championnats de Polynésie de MMA, et va également permettre à nos combattants de pouvoir représenter la Polynésie française dans le cadre de compétitions internationales. Ça sera le cas en mars prochain en Australie pour les Oceania de MMA.”