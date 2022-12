Le Japon va imposer des tests Covid aux visiteurs venant de Chine

Tokyo, Japon | AFP | mardi 26/12/2022 - Le Japon va imposer des tests Covid-19 aux visiteurs en provenance de Chine continentale, a annoncé mardi le Premier ministre Fumio Kishida en réaction à la fin prochaine des quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine.



Cette mesure de Tokyo prendra effet à partir de vendredi. Les visiteurs en provenance de Chine seront ainsi les seuls au Japon à devoir automatiquement passer un test Covid, mis à part n'importe quel voyageur présentant des symptômes à son arrivée sur le territoire nippon.



Il y a "des informations selon lesquelles les infections se répandent rapidement" en Chine, a justifié M. Kishida devant la presse.



Et "il est difficile d'établir précisément la situation (en Chine, NDLR) en raison d'importantes divergences entre les autorités centrales et locales ainsi qu'entre le gouvernement et le secteur privé", a-t-il poursuivi.



"Cela génère une inquiétude croissante au Japon".



La Chine a annoncé lundi la fin à partir du 8 janvier des quarantaines obligatoires à l'arrivée sur son territoire, dernier vestige de ses mesures drastiques contre la pandémie de Covid-19 qui étaient en vigueur depuis 2020.



Mais la sortie de cette stratégie "zéro-Covid" depuis début décembre s'est accompagnée d'une envolée inquiétante des infections dans le pays.



Les autorités chinoises ont même cessé depuis dimanche de publier des données quotidiennes sur la situation sanitaire. Les chiffres officiels étaient de plus en plus critiqués tant leur sous-estimation des cas d'infection et des décès était devenue flagrante.



S'ils sont testés positifs à leur arrivée au Japon, les voyageurs en provenance de Chine se verront imposer une quarantaine de sept jours dans des établissements prévus à cet effet.



Le nombre de vols vers le Japon au départ de Chine continentale va par ailleurs être limité, a précisé mardi M. Kishida.



Le Japon s'est entièrement rouvert aux visiteurs étrangers depuis début octobre, après deux ans et demi de quasi-fermeture de ses frontières à cause de la pandémie.



En novembre, 934.500 visiteurs étrangers sont arrivés au Japon, environ 40% du niveau de novembre 2019, avant la pandémie.



En 2019, les visiteurs de Chine continentale avaient représenté 30,1% du total des visiteurs étrangers au Japon.