

Le JJB polynésien en force à Las Vegas

Tahiti, le 4 septembre 2025 – Vingt-sept combattants de Jiu Jitsu brésilien du Fenua sont partis à Las Vegas pour participer à trois grandes compétitions internationales, fin août. Avec des représentants dans plusieurs catégories d’âge, de poids et de ceinture, nos ’aito ont ramené 38 médailles. Une sacrée performance pour une délégation issue de trois grands clubs de Tahiti, qui a fait la fierté de la Polynésie.



Las Vegas a été la capitale du Jiu Jitsu brésilien pendant plusieurs jours. Des combattants venus des quatre coins du monde se sont retrouvés sur les tatamis américains pour mettre en pratique les différentes positions de contrôle qui leur permettent de soumettre leur adversaire. Depuis trois ans, des représentants du Fenua participent à cet événement. Cette année, ils étaient 27, issus des clubs Seasiders BJJ de Papeete et de Papara, ainsi que du club Tamari’i Punaru’u.



Inscrits dans différentes catégories d’âge, de poids et de ceinture, ils ont brillé en remportant 38 médailles. “On est très fiers, car ce n’est pas facile de concourir dans ce genre d’événements. On est les petits poucets des compétitions, donc quand on arrive à battre de grandes nations comme les États-Unis, on a la sensation d’avoir notre place ici”, explique Marere Coquil, coach à Seasiders BJJ de Papeete. Performer dans ces combats n’est pas chose facile : “Il y a beaucoup de fatigue et de stress, car les tournois durent trois jours. Il y a des qualifications, des quarts de finale, des demies et une finale. Il faut enchaîner et assumer notre statut de petit pays. On les entraîne à ça, et ils ont très bien représenté toute la Polynésie.”



Braquage en règle



Lors de la première compétition du séjour organisée par la Naga (North American Grappling Association), nos plus jeunes combattants sont entrés en lice. De six à 18 ans, ils ont démontré tout leur potentiel, souvent livrés à eux-mêmes durant les combats. “On les met en autonomie pour qu’ils puissent trouver des solutions seuls, mais on n’est jamais très loin”, rassure le coach.



Dès les premières oppositions, les montées et les attaques du dos se sont succédé. Dominants à ce jeu-là, nos jeunes ont rapidement accédé au dernier carré, et même mieux : ils ont occupé les trois marches du podium.



Vingt-six médailles : six en or, douze en argent et huit en bronze. “Un braquage” en règle pour la délégation tahitienne. Et un triplé exceptionnel pour le jeune Toanui Haoatai, 17 ans : “Il a tout raflé. Doublé en or à la Naga en Gi (avec kimono) et No Gi (sans kimono) et or aux Jiu Jitsu Con. Il a commencé les sports de combat à six ans et n’a cessé de progresser.” La team Seasiders BJJ finit deuxième grâce à cette jeunesse dorée, pour le plus grand bonheur de Marere.



“On a vu de très beaux combats”



Après cette première compétition, place à la Jiu Jitsu Con International et aux World Masters Jiu Jitsu Championship. Le niveau s’est élevé, mais nos ’aito n’étaient pas là pour faire de la figuration. Même format, même exigence, mais avec des règles différentes. “C’est la notation qui change. Les positions ne rapportent pas le même nombre de points, donc il faut s’adapter pour être plus efficace”, explique le coach. Malgré cela, encore des médailles, surtout que nos plus confirmés étaient présents et ont eux aussi apporté leur lot de réussite. Poerava Duffaux monte sur la première marche du podium, tandis que Teva Duffaux décroche le bronze. En Masters, Anna Yon Yue Chong prend également le bronze et sera la seule médaillée à ces championnats du monde des Masters.



Mais notre jeunesse n’avait pas dit son dernier mot et en voulait encore lors de ces Jiu Jitsu Con. Cette fois, la belle performance du tournoi vient de notre jeune championne Keona Duval. Elle décroche l’argent dans sa catégorie d’âge, de poids et de ceinture, mais réalise un superbe exploit en décrochant le bronze dans la catégorie Open, où tous les âges sont représentés, valorisant encore plus cette magnifique troisième place.



“On a vu de très beaux combats et surtout de belles attitudes. Mais en dehors de ce grand événement, nos jeunes ont pu rencontrer d’autres nationalités et échanger avec d’autres personnes. Ils ont grandi et progressé. C’est ce qui fait que l’aventure est belle”, conclut le sensei.

En Or : Kamana’o Tefaatau

Kihei Coquil

Toanui Haoatai

Tamaterai Hervé

Poerava Duffaux

En Argent : Hekili Hoan

Aaliyah Utahia

Herearii Atiu

Kihei Coquil

Rainoa Hervé

Hivarau Tefaatau

Makeanui Tetuira

Keona Duval

Tamaterai Hervé

Haamanao Tefaatau

Haniarii Tetuira En Bronze : Hekili Hoan

Kaili Duval

Kamana’o Tefaatau

Kihei Coquil

Keahi Duval

Rainoa Hervé

Hivarau Tefaatau

Makeanui Tetuira

Keona Duval

Haamanao Tefaatau

Teva Duffaux

Anna Yon Yue Chong



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 4 Septembre 2025 à 16:07




