Le Hura Tapairu bat son plein mais s’achève bientôt

Tahiti, le 1er décembre 2022 - Jeudi soir s’est déroulée l’avant-dernière soirée de compétition du Hura Tapairu, avec la présentation de sept groupes au programme. L’annonce des finalistes et la remise des prix auront lieu vendredi, lors de la dernière soirée de compétition.





L’avant-dernière soirée de la compétition du Hura Tapairu a eu lieu jeudi soir, sur la scène de la Maison de la culture. Pour cette sixième soirée, six groupes ont été programmés, auxquels s’est ajouté le groupe Taure’a Mehura qui n’a pas pu se présenter mercredi soir. Il ne restera plus qu’à voir les spectacles des groupes de vendredi, avant que les grands gagnants de cette 9e édition du Hura Tapairu soient dévoilés. Les lauréats se reproduiront samedi lors de la soirée des finalistes.



Taure'a Mehura Ce sont les élèves du lycée hôtelier de Tahiti qui ont ouvert la soirée avec un mehura sur le thème de la rencontre - te farereira’a. Leur spectacle a été préparé en grande partie par des élèves, des danseurs aux costumiers en passant par les maquilleuses. Il s’agit du troisième groupe participant au Hura Tapairu pour représenter un établissement scolaire. La troupe mérite des encouragements pour leurs prochaines possibles participations.



Te Re-Nui-Here Vahine Tahiti Te Re-Nui-Here a présenté un spectacle sensuel en mehura sur un medley de chansons populaires du fenua mettant à l’honneur le don de la vie - horo’a i te ora. Un spectacle dynamique qui n’a pas laissé le public sur sa fin.



Feti'a Ori Hei La troupe Feti’a Ori Hei a également proposé un spectacle en mehura. C’est le premier groupe qui a opté pour un chapeau - tāupo’o en guise de coiffe. La troupe avait remporté le troisième prix au dernier Heiva i Tahiti.



Onaika Tatou Onaika tatou, le quatrième groupe de la soirée, a concouru en catégorie mehura, ‘ote’a apipiti et pahu nui. Le thème qu’ils ont choisi pour leur spectacle est le présent - te ō, représenté par la légende du tatouage polynésien. C’est l’histoire de deux frères dieux du tatouage polynésien et tous deux prétendants de la déesse Hina, qui lui ont offert un tatouage comme offrande.Leur prestation en pahu nui a beaucoup plu au public, qui a participé en claquant des mains à plusieurs reprises. Les musiciens ont également inclus un morceau de vivo dans leur instrumental.

Le groupe a terminé son spectacle avec le dernier ‘ote’a ‘apipiti de la compétition, mettant en scène les deux frères qui tentent de conquérir la déesse Hina.



Tamari'i Vairao Le cinquième groupe de la soirée à se produire en mehura est la troupe Tamari’i Vairao qui a choisi d’aborder le thème de la quête de la renaissance- te aho-tavai. Vêtues de noir, les danseuses ont démontré le temps d’une danse, que la disparition d’êtres chers peut certes être douloureuse, mais qu’il s’agit de préserver les souvenirs pour apprendre à se relever et à renaître après. La figure finale illustre d’ailleurs cette renaissance qui fait surface après une disparition.



O meha'i nui hine Le dernier mehura de la soirée est interprété par la troupe O meha’i nui hine, qui a choisi d’aborder deux des problèmatiques que rencontrent souvent les couples : la jalousie - te pohe hae et la femme désirée - e tenā na vahine ē. Un thème que les danseuses ont –avec des chorégraphies mettant en lumière chacune d’elles–utiliser pour revaloriser une vahine qui peut avoir tendance à s’effacer dans sa relation.



Tamariki Poerani La soirée a fini en beauté avec le groupe Tamariki Poerani en catégories tapairuet pahu nui, qui a proposé un spectacle sur le thème du changement climatique - tauira’i, e te fau fifi te ahureva. Couchés au sol, les danseurs ont interprété, tout au long de leur spectacle, le cataclysme conséquent de la situation environnementale actuelle, notamment de l’environnement marin. Les danseuses quant à elles, ont interprété les oiseaux qui sont également impactés par ce fléau.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Vendredi 2 Décembre 2022 à 17:54 | Lu 51 fois