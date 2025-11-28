

Le Grand Cirque de Samoa de retour

Tahiti, le 17 décembre 2025 - Cette année, une aventure artistique extraordinaire revient en Polynésie française : le Grand Cirque de Samoa, avec son tout nouveau spectacle Africa.



Trente-cinq artistes, originaires de six pays différents, s’installent à Outumaoro à Punaauia du vendredi 16 janvier au dimanche 15 mars avec le tout nouveau spectacle du Grand Cirque de Samoa, intitulé Africa.



Présentées par l’inégalable Bruno Loyale, qui revient cette année malgré l’annonce de sa retraite lors de son dernier passage, plus de 50 représentations sont déjà programmées sous le célèbre chapiteau rouge et jaune.



À travers un spectacle familial, multiculturel et visuellement spectaculaire, le Grand Cirque de Samoa vous propose une expérience inoubliable pour petits et grands. Un show de 2 heures, captivant et époustouflant, mêlant arts du cirque, innovations numériques et découverte de prodigieux artistes du continent africain.



Un voyage multiculturel à travers le monde



Le Cirque de Samoa vous propose un véritable tour du monde artistique. Africa 2025, c’est une grande ouverture haute en couleur avec un spectacle d’hologrammes animaliers grandeur nature. Des artistes de l’ensemble du continent africain, entre danses traditionnelles, rythmes endiablés et performances acrobatiques.



Au programme : contorsions extrêmes, mât suspendu, perchoir tête-à-tête, jonglage de haut niveau, patinage à roulettes sur une table suspendue et numéros de force inédits, acrobaties sur roue à couper le souffle, des danses et acrobaties issues de la culture samoane ainsi que le célèbre “Balloon Act”, un spectacle visuel aussi simple que fascinant.

Pratique Programmation :

Mercredi, jeudi et vendredi : 19 heures

Samedi : 14 et 18 heures

Dimanche : 17 heures



Tarifs :

3 000 francs : Adulte VIP

2 000 francs : Enfant -12 ans VIP

2 500 francs : Adulte gradin

1 500 francs : Enfant -12 ans gradin

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 17 Décembre 2025 à 19:22 | Lu 180 fois



