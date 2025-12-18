

Le Fenua s’organise pour le nouveau service militaire

Tahiti, le 6 janvier 2026 - Le nouveau service national, d’une période de dix mois et à destination des volontaires, va être mis en place sur tout le territoire national, y compris en Polynésie française. Les premiers volontaires seront recrutés cette année et auront vocation à assurer des missions de protection des emprises, de soutien et de présence dans les archipels.



À la suite de l’allocution du président de la République, Emmanuel Macron, le 27 novembre dernier, le ministère des Armées et des Anciens combattants a présenté les grandes orientations du nouveau service national, dont la mise en œuvre débutera en septembre 2026. Ce dispositif marque une évolution importante du modèle d’armée et accompagne l’adaptation de la défense française aux défis stratégiques actuels.



En 2025, la Revue nationale stratégique soulignait la dégradation accélérée de l’environnement international et la nécessité de renforcer le pacte armées-nation. Face à ces évolutions, la France a fait le choix de développer l’esprit de défense, de consolider les forces morales de la Nation et de renforcer sa résilience. Le service national a ainsi été relancé et s’inscrit dans l’adaptation rapide du modèle d’armée, désormais structuré autour d’un continuum d’engagement associant la jeunesse, l’armée d’active et la réserve.



Un nouveau but



Selon le ministère des Armées, le futur service national reposera sur quatre principes : il est utile, militaire, volontaire et sélectif.



Contrairement à l’ancien service suspendu en 1996, il n’a aucun caractère obligatoire. Il s’adresse aux jeunes Françaises et Français majeurs souhaitant s’engager au sein des armées dans des missions répondant directement aux besoins opérationnels, exclusivement sur le territoire national, en métropole et outre-mer.



Ce nouveau service national débutera en septembre 2026 avec une première cohorte d’environ 3 000 volontaires. Le dispositif montera ensuite progressivement en puissance pour atteindre 10 000 jeunes en 2030, puis 50 000 volontaires à l’horizon 2035.



Les premiers recrutements à venir au Fenua



Un point essentiel en Polynésie française, c’est que cette campagne de recrutement pour les volontaires souhaitant faire les dix mois de service militaire n’aura pas d’impact sur le recrutement des jeunes stagiaires du RSMA, qui est un dispositif du ministère des Outre-mer et dont la vocation est l’insertion professionnelle.



Pour cette première année, le dispositif sera porté au sein du RIMAP-P avec 30 volontaires qui auront vocation à assurer des missions de protection des emprises, de soutien (préparations opérationnelles, logistique, aide aux populations…) et de présence dans les archipels.



Le recrutement se fera via le Cirfa (Centre d'information et de recrutement des Forces armées) de l’armée de Terre du camp de Arue. Une communication sera prochainement mise en place pour préciser les modalités de candidature.



L’incorporation des 30 volontaires se fera à partir du mois d’octobre pour une période de dix mois. Enfin, à partir de 2027, le dispositif sera étendu progressivement dans les autres armées.



En Polynésie, d’autres dispositifs de volontariat (hors service national) existent déjà et permettent aux jeunes de servir sous statut militaire au sein des armées en Polynésie française. Ainsi les jeunes volontaires peuvent s’inscrire pour la Marine nationale ou l’armée de l'Air et de l'Espace, sur le principe d’un contrat d’un an renouvelable quatre fois. Les recrutements s’effectuent au sein des Cirfa.

Le service national en bref - Durée du service : dix mois, dont un mois de formation militaire initiale.

- Public concerné : 80 % de 18 -19 ans et 20 % de 20-25 ans, sur la base du volontariat.

- Statut : service militaire, mixte, volontaire et sélectif (aucun caractère obligatoire).

- Territoires d’affectation : missions uniquement sur le territoire national, en métropole et outre-mer. Aucun départ en opération extérieure ni en zone de conflit.

- Avantages matériels : solde d’au moins 800 euros brut par mois (hors primes éventuelles) soit 95 000 francs, non imposable ; carte SNCF “militaire” avec 75 % de réduction sur les lignes nationales ; alimentation et hébergement gratuits pendant toute la durée du service.

- Intégration dans Parcoursup : le service national pourra être réalisé comme année de césure ; le jeune conserve son vœu d’affectation ou peut recandidater en valorisant l’expérience acquise.

