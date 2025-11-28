

Le Fenua centre mondial de la crypto monnaie en mai 2026

Tahiti, le 25 décembre 2025 - Du 22 au 24 mai prochains, la Polynésie française sera au cœur du secteur crypto mondial. Il s’y déroulera en effet pendant trois jours, la seconde édition du Polynesian Islands Crypto Summit.



L’ensemble du sommet PICS2 a pour ambition d’être 100 % gratuit et largement ouvert au grand public et espère dans le même temps accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur les trois jours dédiés.



Plusieurs arènes seront mises sur pied pour l’occasion. Le village Pro où seront installés des stands de présentation et de workshop de différentes industries liées au web sous le grand chapiteau de la présidence. Un village découverte sera aussi dressé dans les jardins du parc Paofai. Les artisans, commerçants et artistes du Fenua pourront y proposer leurs services… en acceptant massivement les paiements bitcoin et cryptos. Enfin, une start-up arena sera construite pour que les jeunes talents du Fenua puissent y montrer leur savoir et leurs compétences.



Les points débattus durant ce congrès “viseront à ne pas laisser les sujets de souveraineté économique et d’inclusion technologique aux seules capitales occidentales et asiatiques”, expliquent les organisateurs. Un format qui ambitionne de placer la Polynésie française en tant que hub sur le sujet crypto dans la zone océanienne alors que les projets Google frappent désormais à nos portes avec de plus en plus d’insistance.



Les sommets PICS seront organisés par DinoVox, première entreprise Web3 polynésienne.

Rédigé par Bertrand Prévost le Jeudi 25 Décembre 2025 à 18:11 | Lu 258 fois



