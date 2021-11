Le Faa'a Rugby Aro toujours dominant

Tahiti, le 14 novembre 2021 - Le Faa'a Rugby Aro a survolé, samedi à Fautaua, la première journée du Challenge à 10. Les hommes de David Mairau ont remporté leurs remporté leurs trois matchs en inscrivant la bagatelle de 86 points. Le Rugby Club de Pirae occupe lui pour le moment la deuxième place du classement et le Punaauia Rugby Club est lui troisième avant la deuxième et dernière journée du Challenge, prévue le 27 novembre.



L'ovalie polynésienne a repris ses droits, ce samedi, à Fautaua, pour la première journée du Challenge à 10, avec neuf équipes engagées. L'occasion donc pour les formations et les coachs de réaliser une petite revue d'effectif avant la reprise du championnat de rugby à XV prévu début décembre.



Et sans surprise, cette première journée du Challenge a été dominée par le Faa'a Rugby Aro, champion en titre et vainqueur de la Coupe de Tahiti et du Tournoi à 7. Comme à leur habitude, les hommes de David Mairau ont été intraitables. Pour leur entrée en lice, les joueurs de Faa'a ont étrillé Arue sur le score de 33-0, avec cinq essais à la clé. Ils ont ensuite enchainé face à Manu Ura en l'emportant sur le score de 29-5. Et pour leur troisième et dernier match de la journée, le champion en titre a facilement disposé du Punaauia Rugby Club (24-5). Faa'a occupe donc déjà la première place du Challenge à 10 avant la deuxième et dernière journée prévue le 27 novembre.



Derrière Faa'a, le Pirae Rugby Club, en reconstruction cette saison, a remporté deux de ses trois matchs, samedi. Et à la troisième place on retrouve le Punaauia Rugby Club.