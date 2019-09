Le Dr Valla de nouveau inquiété par la justice

PAPEETE, le 6 septembre 2019 - Le chirurgien Maxime Valla, condamné le 6 juin dernier à six mois de prison avec sursis pour des violences volontaires, a été mis en examen mercredi pour provocation de mineurs à l’usage illicite de stupéfiants.



Alors qu’il avait quitté le territoire, le chirurgien Maxime Valla est revenu à Tahiti jeudi pour se présenter devant un juge d’instruction dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution.



A l’issue de cette présentation, le praticien a été mis en examen pour provocation de mineurs à l’usage illicite de stupéfiants – de l’ice – et provocation de mineur à une consommation habituelle et excessive d’alcool.



Cette mise en examen intervient dans le cadre de l’affaire dans laquelle un maître de conférences de l’UPF avait été mis en examen en avril 2018 pour "avoir commis" ou "tenté de commettre" des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles sur des jeunes filles mineures.



Maxime Valla, qui a été placé sous contrôle judiciaire suite à son interrogatoire de première comparution, avait été condamné, en juin dernier, pour des violences volontaires commises sur médecin anesthésiste lors d’une intervention chirurgicale à la clinique Cardella. Il avait alors écopé de six mois de prison avec sursis et trois ans d’interdiction d’exercer.



Rappelons que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un tribunal et que tous les recours devant les juridictions compétentes n'ont pas été épuisés.