

Le Cosoda Tahiti interpelle sur les accidents

Tahiti le 21 octobre 2025. Le Cosada Tahiti, Comité des entreprises d’assurances en Polynésie française, poursuit sa communication face à la multiplication des accidents de la route cette année.





“Le nombre d’accidents de la route en Polynésie est un sujet de préoccupation croissant, avec une tendance inquiétante qui se dessine depuis le début de l’année”, interpelle le comité des assureurs.



Le Cosada rappelle de fait que chaque année, des opérations de sensibilisations sont mise en œuvre par les assureurs du Fenua “dans un contexte où l’alcool au volant reste l’une des principales causes d’accidents mortels sur nos routes, touchant particulièrement les jeunes adultes de 18 à 34 ans”.



L’opération “Capitaine de soirée” par exemple permet de s’amuser sans risquer sa vie. Le principe est simple, des volontaires s’engagent à ne pas consommer d’alcool afin de ramener leurs amis en toute sécurité. Identifiés par un bracelet, ils passent un éthylotest en fin de soirée et repartent, s’ils sont négatifs, avec un goodie “Moi j’assure !” en reconnaissance de leur responsabilité.



L’année dernière, plus de 2 200 bracelets ont été remis à des capitaines de soirée volontaires et près de 1 900 éthylotests ont été réalisés, dont une majorité de tests négatifs.



En cette fin d’année, le Cosada intensifiera ses campagnes de communication pour la fin d’année 2025 avec un objectif clair : réduire le nombre d’accidents liés à l’alcool.



