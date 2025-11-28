

Le Cirque de Samoa pour trois jours à Moorea

Tahiti, le 23 décembre 2025 - Avant de présenter son tout nouveau spectacle, le Grand Cirque de Samoa fait escale à Moorea en avant-première pour des représentations spéciales “Cirque de Noël” les 26 et 27 décembre à 19 heures et le dimanche 28 décembre à midi.



Le rendez-vous est à la salle Omnisport de Afareaitu pour un spectacle inédit avec 25 artistes du Cirque de Samoa sur scène : Acrobaties, jonglage, magie, contorsions, voltige et plein d’autres surprises sont mises en scène pour toute la famille.



Et, pour la première fois en Polynésie, Sasha une jeune acrobate, spécialisée en tissu aérien, d’origine polynésienne vivant en Nouvelle-Calédonie qui ambitionne d’intégrer le Cirque du Soleil, présentera un numéro d’acrobatie aérienne stupéfiant dans les prochaines représentations à Moorea et aussi à Tahiti en 2026.



Trente-cinq artistes, originaires de six pays différents, s’installent à Afareaitu avec le tout nouveau spectacle du Grand Cirque de Samoa, intitulé Africa.



Présentées par l’inégalable Bruno Loyale, qui revient cette année malgré l’annonce de sa retraite lors de son dernier passage, plus de 50 représentations seront ensuite programmées sous le célèbre chapiteau rouge et jaune à Punaauia.



À travers un spectacle familial, multiculturel et visuellement spectaculaire, le Grand Cirque de Samoa vous propose une expérience inoubliable pour petits et grands. Un show de 2 heures, captivant et époustouflant, mêlant arts du cirque, innovations numériques et découverte de prodigieux artistes du continent africain.



Africa 2025, c’est une grande ouverture haute en couleur avec un spectacle d’hologrammes animaliers grandeur nature. Des artistes de l’ensemble du continent africain, entre danses traditionnelles, rythmes endiablés et performances acrobatiques.



Au programme : contorsions extrêmes, mât suspendu, perchoir tête-à-tête, jonglage de haut niveau, patinage à roulettes sur une table suspendue et numéros de force inédits, acrobaties sur roue à couper le souffle, des danses et acrobaties issues de la culture samoane ainsi que le célèbre “Balloon Act”, un spectacle visuel aussi simple que fascinant.

Horaires et tarifs Vendredi 26 décembre à 19 heures

Samedi 27 décembre à 19 heures

Samedi 28 décembre à 12 heures

Billets : 1 000 francs pour les enfants et 2 000 francs pour les adultes

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 23 Décembre 2025 à 19:12 | Lu 220 fois



